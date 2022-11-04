Arda Güler canlı yayında olduğunu fark etmedi! Televizyonlara yansımayan görüntü

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Zorlu maçta Arda Güler performansıyla yıldızlaşan isim oldu.

'Ne diyeceğiz abi'

Maç sonrası röportaja gelen Arda Güler o an yayında olduğunu fark etmeyerek muhabirle diyaloğa girdi. Genç yıldızın, "Ne diyeceğiz ne soracağız abi?" demesi üzerine muhabirin, "Herkes seni bekliyor. Hiç heyecanlanma." ifadelerini kullanması herkesi tebessüm ettirdi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. 17 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takıma galibiyeti getiren en önemli aktör oldu.