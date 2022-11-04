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Spor Arda Güler canlı yayında olduğunu fark etmedi! Televizyonlara yansımayan görüntü
Spor

Arda Güler canlı yayında olduğunu fark etmedi! Televizyonlara yansımayan görüntü

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kaldığı maçta 1 gol ve 1 asist yaparak maçın yıldızı olan Arda Güler, maç sonu röportajında kameranın açık olduğunu fark etmeyince gülümseten anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 10:44:00 -

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Zorlu maçta Arda Güler performansıyla yıldızlaşan isim oldu.

'Ne diyeceğiz abi'

Maç sonrası röportaja gelen Arda Güler o an yayında olduğunu fark etmeyerek muhabirle diyaloğa girdi. Genç yıldızın, "Ne diyeceğiz ne soracağız abi?" demesi üzerine muhabirin, "Herkes seni bekliyor. Hiç heyecanlanma." ifadelerini kullanması herkesi tebessüm ettirdi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi. 17 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takıma galibiyeti getiren en önemli aktör oldu.

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