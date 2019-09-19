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Arda Ayten kimdir? | Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten

Kim Milyoner Olmak İster programını yeni sezonda son 3 yıldır sunuculuğu yapan Murat Yıldırım'ın yerine oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunacak. Yeni sezonda 1 milyon liralık soru açılacak. Peki, 1 milyon liralık soruyu açtıran Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 20:04
Arda Ayten kimdir? | Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten

Kim Milyoner Olmak İster programını yeni sezonda son 3 yıldır sunuculuğu yapan Murat Yıldırım'ın yerine oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunacak. Yeni sezonda 1 milyon liralık soru açılacak. Peki, 1 milyon liralık soruyu açtıran Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Arda Ayten kimdir?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulundu. Başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı. Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruları doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:04
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