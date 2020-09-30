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Aktüel Arctis 9 Wireless, n11.com'da ön siparişle satışa sunuldu
Aktüel

Arctis 9 Wireless, n11.com'da ön siparişle satışa sunuldu

Arctis 9 Wireless, 2,4 GHz kayıpsız kablosuz bağlantı özelliğiyle oyunculara yüksek performanslı, gecikmesiz bir oyun deneyimi sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:53:00 -
Arctis 9 Wireless, n11.com'da ön siparişle satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Ödüllü Arctis serisinin en yeni üyesi Arctis 9 Wireless çift kablosuz oyun kulaklıkları, sadece n11.com'da ön sipariş yöntemiyle satışa çıktı.

n11.com açıklamasına göre, SteelSeries'in yeni ürünü Arctis 9 Wireless, 2,4 GHz kayıpsız kablosuz bağlantı özelliğiyle oyunculara yüksek performanslı, gecikmesiz bir oyun deneyimi sunuyor.

Üstün gürültü engelleme ve doğal ses netliği için çift yönlü bir tasarım kullanan Arctis 9 Wireless, en ince oyun içi sesleri ön plana çıkararak oyuncuların oyun içindeki her ayrıntıyı duymasına olanak tanıyor ve Discord sertifikalı ClearCast çift yönlü mikrofon ile sesli konuşma imkanı sunuyor.

Tek şarjla 20 saatten fazla kesintisiz kullanım sağlayan kulaklık, yüksek performans kumaştan üretilmiş AirWeave kulak yastıkları ve süspansiyonlu kafa bandı ile rahat bir kullanım imkanı sağlıyor. Kulaklıkta ayrıca ChatMix için kulak üstü kontroller bulunuyor. Böylece oyuncular, oyun ve sohbet sesini kulaklıktan anında ayarlayabiliyor.

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