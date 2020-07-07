Arçelik ve kamu bankalarından sosyal hayatı destek paketlerinde iş birliği

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile iş birliğine imza atan Arçelik, kamu bankalarının hazırladığı sosyal hayatı destek kredi uygulamasına Türkiye’nin 81 ilindeki tüm Arçelik ve Beko bayileri ile katıldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren çalışanlarının, müşterilerinin, tüm paydaşlarının ve toplumun sağlığı için önemli adımlar atan Arçelik, şimdi de salgının ekonomi üzerindeki etkileri ile mücadeleye destek oluyor.

Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği düşük faizli Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank iş birliği ile katılan Arçelik, müşterilerine birçok imkan sunacak.





- "Bu kampanya, müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılarken bayilerimizin işlerini canlandıracak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, son yıllarda beyaz eşya sektörünün en hareketli olduğu dönemin haziran ve eylül ayları arasına denk geldiğini belirtti.

Dinçer, "Yaz aylarının gelmesi ile birlikte düğün alışverişlerinin başlaması, konut sektöründeki hareketlenmeler, Kurban Bayramı ve artan sıcaklar birçok ürün grubunda satışları artıran faktörlerin başında geliyor. Kredi ihtiyacının yüksek olduğu bu dönemde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimize 12, 36 ve 60 aylık ödeme kolaylıkları sağlayacağız. Türkiye genelindeki tüm Arçelik ve Beko bayilerimizle katılacağımız bu uygulama, müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılarken kredi tutarını nakit tahsil edecek bayilerimizin işlerini canlandıracak." ifadelerini kullandı.





- Düşük faizli kredi, 60 aya kadar vade imkanı sağlıyor





Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Arçelik ve kamu bankaları arasındaki anlaşma 01.07.2020 tarihinden itibaren devreye girdi.

Buna göre Türkiye’nin dört bir yanındaki Arçelik ve Beko bayilerinde satılan Arçelik, Beko, Grundig, Leisure, Flavel markalı beyaz eşya, küçük ev aletleri, iklimlendirme aletleri, ankastre ve televizyon ürünlerinin tamamı anlaşmaya dahil olacak. 3 bin liradan başlayan ve 30 bin liraya kadar alınabilen krediler, aylık yüzde 0,55 faiz oranıyla azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vade ile kullanılabilecek.





