Araziye atılmış 109 kilo eroin ele geçirildi
Jandarma tarafından yapılan çalışmada Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırı yakınlarında arazide bulunan 4 çuval içerisinde 109 kilo eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İran'dan yurda yasa dışı yollardan uyuşturucu girişi yapıldığı tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda sınır hattındaki arazilerde yapılan aramalarda, araziye atılmış vaziyette 4 çuval içerisinde toplamda 219 paket halinde 109 kilogram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.