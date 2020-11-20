Arazi toplulaştırma seferberliği hızlandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında bu yıl 541 bin hektar ve 2023 yılına kadar 8,5 milyon hektarlık alanda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

TBMM Planlama ve Bütçe Komisyonu'nun raporunu yapmak için sunduğu, Türkiye'de yaklaşık 28 milyon hektarlık tarım alanlarının, arazi toplulaştırmasının başında verimlilik artırıcı önlemler geliyor sulama için.

Bakanlık arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda 8,2 milyon hektar alanda konsolidasyon çalışmaları yürütülmekte olup, 4,48 milyon hektarlık alanda tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye arazi toplulaştırma çalışmalarına 1961'den 2002 yılına kadar başladı, son 41 yılda toplam 450 bin hektar, 3,77 milyon hektar alanda yaklaşık 17 yılda 2003-2019 döneminde toplulaştırma kaydı tamamlandı.

Bu yıl Ekim ayı itibarıyla toplam 4,48 milyon hektar alanda yaklaşık 256 bin hektar tescil ile konsolidasyon kaydı tamamlandı. Yılsonu itibarıyla 541 bin hektarlık bölgede arazi toplulaştırma tescil çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetler için 2023 hedefi, 8,5 milyon hektarlık arazideki çalışmaların tamamlanması olarak belirlendi.

Birlikte planlanan ve uygulanan arazi toplulaştırma ve sulama projeleri. Böylelikle iki tamamlayıcı uygulamayı aynı anda çalıştırarak hem maliyet hem de tamamlanma süresinde önemli tasarruflar elde edilir.

Arazi ıslah çalışmaları kapsamında 2009 yılından bu yana çalışmaların başladığı toplam 158 bin 100 hektar alan olmak üzere Adana, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Osmaniye ve Denizli'de 105 bin 667 hektar alanda faaliyetler tamamlanmıştır. 15 bin 623 kilometre kapalı drenaj hattı ve 86 bin kilometre tarla içi yol yapıldı.

Türkiye'de Bakanlar Kurulu'nun koruma altına aldığı 7 milyon 120 bin 265 hektarlık büyük tarım ovasının toplam alanı.

Bu yıl 26 büyük ova koruma kapsamına alındı ​​ve toplam büyük ova sayısı 291'e ulaştı. Bu sayının ilk etabının 300'e çıkması bekleniyor.

Ülke genelinde arazi kullanım planlaması yapmaya başlayacak. Bu kapsamda 24 milyon hektar tarım arazisi üzerinde detaylı toprak etüdü yapılacak ve ülke genelinde toprak haritaları tamamlanacaktır.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda değişiklik yapılarak Türkiye kapsamındaki tarım arazileri kanununda değişiklik yapılarak ilçe geneline göre belirlenen “yeterli arazi büyüklüğü” bölünmesi önlenmiştir. Ayrıca mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet devri zorunlu hale getirildi.

2014 yılında kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana 1,63 milyon hektar arazi paylaşılmış ve miras ve satış yoluyla bölünmüştür.

Önümüzdeki dönemde, tarım arazilerinin satış ve miras devirlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegre edilerek, hızlı ve online bir şekilde online hale getirilmesi amacıyla "Tarımsal Arazi Transfer Takip Sistemi" yazılımı hazırlanmıştır. doğru şekilde. Ankara'da pilot olarak uygulanmaya başlanan sistemin yıl sonuna kadar tüm il ve ilçe müdürlüklerinde uygulanması planlanıyor.

Sistem 81 il müdürlüğü ve 645 ilçe müdürlüğünde kullanılmaya başlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine bağlı olarak, eğitimlerin tamamlanmasının ardından kalan 360 ilçe müdürlüklerinde sistem kullanılacak.