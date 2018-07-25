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Arazi kavgasında dehşet: 3 ölü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
Arazi kavgasında dehşet: 3 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınşeyh köyünde, tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
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  2. Aydın
  3. kırıkkale
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