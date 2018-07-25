Arazi kavgasında dehşet: 3 ölü
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:40
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınşeyh köyünde, tarlaların biçerdöverle hasat edildiği sırada köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köyde ve olayın yaşandığı tarlada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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