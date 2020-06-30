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Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan arazi kavgasından 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:41:00 -
Arazi anlaşmazlığında kan aktı

Arazisine ağaç diktikleri iddiasıyla aralarında husumet bulunan iki grup, Haliliye ilçesi kırsalındaki Şenocak Mahalles'inde karşılaştı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Ali Erçel ve Halil Erçel olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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