  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?

Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım

AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2020 ne zaman?
için kalan
Aktüel

Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu

Osmaniye’de aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan adam eniştesini ve 19 yaşındaki yeğenini tabanca ile vurarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 00:10:47 -
Arazi anlaşmazlığı yüzünden eniştesini ve yeğenini tabanca ile vurdu

Osmaniye’de aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan adam eniştesini ve 19 yaşındaki yeğenini tabanca ile vurarak yaraladı.



Olay, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşandı. Köyde bulunan bir araziden dolayı aralarında husumet bulunan Cengiz D. (55) ve eniştesi Sabri T. (59) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu silahına davranan Cengiz D. eniştesi Sabri T. ve yeğeni Selin T.’ye (19) kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olayın ardından yaralanan baba kız ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dayısının silahından çıkan kurşunların hedefi olan Selin T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Eniştesini ve yeğenini silahla vurup yaralayan ve olayın ardından kaçan Cengiz T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı