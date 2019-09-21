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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu öldürdü

Şanlıurfa'da arsa anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında çıkan kavgada kuzenlerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yazı Mahallesi'nde Mahmut Ö.ve ismi öğrenilemeyen amcasının oğlu arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, amcasının oğlu tarafından vurulan Mahmut Ö. ağır yaralandı.

Kaçan zanlı için çalışma başlatıldı

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Ö, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından mahallede ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
  1. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi
  2. arazi anlaşmazlığı
  3. 112 Acil Servis
  4. Suruç Devlet Hastanesi

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