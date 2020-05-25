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Aktüel

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde amca-yeğen arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:40:52 -
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde amca-yeğen arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Olay, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi Bölmeçayır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Orhan S. ile, amcası Nurettin S. ve amcasının oğlu olan Serkan S. yolunu keserek tartışmaya başladı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın büyümesi sonucu Nurettin S. ve Serkan S., balta ve bıçakla Orhan S.’ye saldırdı.


Balta ve bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Orhan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan S. kurtarılamazken, olayda yaralanan Nurettin S. ve Serkan S.’nin Çarşamba Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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