Arazi alacaklar dikkat! Emekli öğretmeni böyle dolandırmışlar

Milli Emlak’a ait arazileri satma vaadiyle vatandaşları ağına düşüren çete, 14 kişiyi dolandırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İzmir’de vatandaşlardan milyonlarca lira toplayan çete hakkındaki soruşturmayı tamamladı. 34 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede dolandırıcıların, İzmir’de Milli Emlak’ta çalışan veya onlarla irtibatlı kişiler vasıtasıyla Hazine’ye ait arazilerin ecrimisil karşılığında kiralanması hususunda yardımcı olacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı anlatıldı. Göstermelik olarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvuran çetenin, vatandaşlara da “Başvurunuz kabul edildi” mesajı attığı belirtildi.

Tapular sahte çıktı

Çetenin ağına düşenlerden biri de emekli öğretmen İsmail E. Kendisini Dışişleri Bakanlığı çalışanı olarak tanıtan Hasan A.’nın hesabına farklı tarihlerde toplam 1 milyon 500 bin lira yatırdığını anlatan İsmail E., bunun karşılığında kendisine tapu verildiğini söyledi. Tapunun sahte olduğunu anlayınca parasını geri isteyen İsmail E. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni işlemleri yapan tapu müdürlüğünde memur Atakan A. ile görüştürdüler. Hasan A.’nın aldığı parayı getireceğini, İzmir’de istediğim araziyi almama da yardımcı olacağını söyledi. Birkaç gün sonra çağırdılar. Hasan A., Atakan A. ve tanımadığım birkaç şahıs tehditler savurup parayı vermeyeceğini söyledi.”

"Her şeyim gitti şimdi kiradayım"

Söz konusu arazi için kendisinden 500 bin lira daha istendiğini anlatan İsmail E., şunları söyledi: “Gözümü korkutmak için 15-20 kişiyle beni bir yere götürdüler. Burada çete yöneticilerinden Serkan K. ile görüştüm. İzmir’deki araziyi alabileceğini söyleyip kimlik fotokopimi istedi, ben de verdim. O görüşmeden sonra kendisini istihbarat polisi diye tanıtan Zülfikar gelmeye başladı. Bana devamlı Hazine arazileri gösterip satmaya çalışıyordu. Serkan K. ve Atakan A.’nın bu kişiyi de beni dolandırmak için gönderdiğini düşünüyorum. Çete üyeleri sırayla yanıma gelip arazi satmaya çalıştı. Bütün birikimimi kaptırdım. Şimdi kirada oturuyorum.”