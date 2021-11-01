  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Arazi alacaklar dikkat! Emekli öğretmeni böyle dolandırmışlar
Yerel

Arazi alacaklar dikkat! Emekli öğretmeni böyle dolandırmışlar

Milli Emlak'tan arazi satma vaadiyle 14 kişiyi dolandıran çete, emekli öğretmen İsmail E.’nin İzmir’de arazi sahibi olma hayalini kabusa döndürdü. Hazine’den arazi kiralama vaadinde bulunan çetenin ağına düşen İsmail E., şebeke üyelerine 1,5 milyon lira kaptırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 10:00:00 -
Arazi alacaklar dikkat! Emekli öğretmeni böyle dolandırmışlar

Milli Emlak’a ait arazileri satma vaadiyle vatandaşları ağına düşüren çete, 14 kişiyi dolandırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İzmir’de vatandaşlardan milyonlarca lira toplayan çete hakkındaki soruşturmayı tamamladı. 34 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede dolandırıcıların, İzmir’de Milli Emlak’ta çalışan veya onlarla irtibatlı kişiler vasıtasıyla Hazine’ye ait arazilerin ecrimisil karşılığında kiralanması hususunda yardımcı olacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı anlatıldı. Göstermelik olarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvuran çetenin, vatandaşlara da “Başvurunuz kabul edildi” mesajı attığı belirtildi.

Tapular sahte çıktı

Çetenin ağına düşenlerden biri de emekli öğretmen İsmail E. Kendisini Dışişleri Bakanlığı çalışanı olarak tanıtan Hasan A.’nın hesabına farklı tarihlerde toplam 1 milyon 500 bin lira yatırdığını anlatan İsmail E., bunun karşılığında kendisine tapu verildiğini söyledi. Tapunun sahte olduğunu anlayınca parasını geri isteyen İsmail E. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni işlemleri yapan tapu müdürlüğünde memur Atakan A. ile görüştürdüler. Hasan A.’nın aldığı parayı getireceğini, İzmir’de istediğim araziyi almama da yardımcı olacağını söyledi. Birkaç gün sonra çağırdılar. Hasan A., Atakan A. ve tanımadığım birkaç şahıs tehditler savurup parayı vermeyeceğini söyledi.”

"Her şeyim gitti şimdi kiradayım"

Söz konusu arazi için kendisinden 500 bin lira daha istendiğini anlatan İsmail E., şunları söyledi: “Gözümü korkutmak için 15-20 kişiyle beni bir yere götürdüler. Burada çete yöneticilerinden Serkan K. ile görüştüm. İzmir’deki araziyi alabileceğini söyleyip kimlik fotokopimi istedi, ben de verdim. O görüşmeden sonra kendisini istihbarat polisi diye tanıtan Zülfikar gelmeye başladı. Bana devamlı Hazine arazileri gösterip satmaya çalışıyordu. Serkan K. ve Atakan A.’nın bu kişiyi de beni dolandırmak için gönderdiğini düşünüyorum. Çete üyeleri sırayla yanıma gelip arazi satmaya çalıştı. Bütün birikimimi kaptırdım. Şimdi kirada oturuyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyman

Bu dolandırıcılar yakalanmalı.... Yoksa kimse bu çetelerden kurtulamaz!
  • Yanıtla
Üzerindeki tozlar hırsızı içeri tıktı
Yerel

Üzerindeki tozlar hırsızı içeri tıktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ikamete hırsızlık yapmak için giren şahıs, devriye gezen polis ekipleri tarafından binanın önünde yakala..
Kahve içenlere müjde! Yeni araştırma: Bu duruma iyi geliyor
Yaşam

Kahve içenlere müjde! Yeni araştırma: Bu duruma iyi geliyor

Yeni bir araştırmaya göre her 4 saatte bir kahve içmek mevsimsel duygulanım bozukluğunu iyileştirmeye yardım ediyor.

ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de
Dünya

ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de

Senato’da yapılan “Karadeniz’in güvenliği” konulu oturumda Senatörlerin sorularını cevaplayan ABD’li uzmanlar, Türkiye’nin önemine vurgu yap..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay