Araştırmalar turşunun bir faydasını daha ortaya çıkardı! Beyniniz için K vitamini koruma kalkanına dönüşüyor

Suudi Arabistan'daki AlMaarefa Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma, K vitamininin "bilişsel bozulmaya karşı korunma sağladığını gösteren veriler ortaya koydu. 5 Nisan 2022'de yapılan Deneysel Biyoloji toplantısında sunulan bu yeni çalışmada farelere K vitamini takviyesi verilmesi test edildi.

K Vitamini nedir?

Vücutta bir miktar depolanabilen yağda çözünen vitamin türlerinden bir tanesi olan K vitamini, kanın pıhtılaşmasında çok önemli görevlere sahiptir. Eksikliği halinde kanama, pıhtılaşma bozuklukları ve buna bağlı olarak vücudun birçok doku ve organına ilişkin bozukluklar meydana gelebilir. K1 ve K2 olmak üzere iki yaygın alt türü bulunan K vitamini, koyu yeşil yapraklı sebzeler başta olmak üzere bitkisel veya hayvansal kaynaklı birçok besinde bulunur.

Sağlığı korumak için birçok farklı türde vitamin ve mineral almak oldukça önemlidir. Hem beyin hem de kemik sağlığında rol oynayan bir vitamin olan K vitamini, genellikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

Çalışmanın başındaki kişi olan Profesör Mohamed El-Sherbiny, Medical News Today'a verdiği demeçte K vitaminini neden bu kadar önemli olduğunu açıkladı.

Prof. El-Sherbiny, yaşlanma sürecinin beyin fonksiyonlarının bozulmasıyla ilişkili olduğunu, fakat K vitaminin beyni Alzheimer gelişiminden koruduğunu dile getirdi. Anatomi profesörü olan El-Sherbiny, yaşa göre değişen miktarlarda K vitamini tüketimi olması gerektiğini vurguluyor.

Yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmek, normal K vitamini seviyelerini korumak için oldukça tatmin edici olarak değerlendiriliyor.

Demans nedir?

Alzheimer Derneği'ne göre, demans, hafıza, dil, problem çözme ve günlük yaşama müdahale edecek kadar şiddetli olan diğer düşünme yeteneklerinin kaybı için kullanılan genel bir terimdir.

Alzheimer hastalığının, beyinde amiloid plakları adı verilen anormal proteinlerin birikmesinin bir sonucu olduğu düşünülüyor. Bu plaklar, beyin hücrelerinin daha önce olduğu gibi sinyal vermesini engelleyebilir ve onlara zarar verebilir.

Demansın ayrıca başka türleri de bulunuyor. Vasküler demans; beyne giden kan akışının azalmasından kaynaklandığı ve bunun da beyin hücrelerine zarar verebileceği düşünülmektedir.

Alzheimer Derneği'nin son verilerine göre, 65 yaş ve üstü kişiler Alzheimer demansı geliştirme açısından oldukça büyük bir risk altında olan grup olarak değerlendiriliyor. Demansın bazı belirli semptomları;

Sevdiklerinizin isimlerini unutmak

Ruh hali değişiklikleri yaşamak

Eski anıları hatırlayamamak

Görevleri tamamlamak için mücadele

İletişimde zorluk yaşamak

K Vitamini ve demans arasındaki ilişki

K vitamini, beyin işleyişini etkileyebilmesi nedeniyle bu çalışmadaki araştırmacılar, farelerde bilişsel işlevi nasıl etkilediğini görmek istediler.

Araştırmacılar, fareler üzerinde yapılan 17 aylık deney süresince iki gruba ayırarak bir gruba K vitamini verilirken diğerine verilmeyen bir kontrollü deney oluşturdular. Araştırmacılar, önemli bir K2 vitamini formu olarak değerlendirdikleri Menaquinone-7'yi (MK-7) uyguladılar.

Fareler, yapılan araştırma boyunca bir dizi bilişsel işlev testinden geçti ve araştırmacılara göre, bilişsel seviyeyi, endişeli ve depresif davranışları değerlendirmek için test ettiler.

Çalışmanın sonunda, K vitamini takviyeleri alan farelerde bilişsel bozukluk, depresyon ve anksiyete seviyelerinde azalma görüldü. Ayrıca araştırmacılar, bu farelerin gelişmiş uzamsal hafıza ve öğrenme yeteneğinde de gelişme yaşadığını belirttiler.

Prof. El -Sherbiny, K2 vitamininin, yaşlılıkla ilgili davranışsal, fonksiyonel, biyokimyasal ve histopatolojik değişiklikleri yaşlılık beyninde engellemede çok umut verici bir etki göstediğini dile getirdi.

El-Sherbiny, Medical News Today'e bu çalışmanın demans riski taşıyan kişilerde K vitamini düzeylerini izlemenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

K Vitamini "Beyin sağlığını geliştirebilir"

Nörobilim Uzmanı Dr. Jennifer Bramen, bulgular hakkında Medical News Today ile yaptığı görüşmede sonuçlar konusunda iyimser olduğunu fakat ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Dr. Bramen, K vitamininin birçok formu olduğunu ve hepsinin farklı beslenme kaynakları olduğu dile getirdi. MK-7 fermente sebzelerde daha fazla bulunması nedeniyle bu yiyecekleri yemenin de büyük faydaları olduğu dile getiriyor. Bu nedenle düzenli olarak turşu gibi fermente gıdaları tüketmek, beyin sağlığınızı da korumanızın en iyi yollarından biri.

Dr. Bramen, ayrıca bilişsel gerilemeyle köklü bir bağlantısı olan bağırsak mikrobiyomunuz için mükemmeldir. Tüm bunları beyin sağlığını ve bilişini geliştirmek için tasarlanmış bir diyete dahil etmeyi tavsiye ediyor.