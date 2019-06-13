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Araştırmada dikkat çeken sonuçlar! Dünyanın en yalancı medyası açıklandı

Fransız menşeli araştırma firması Ipsos tarafından yayınlanan bir araştırmada, Amerika’nın dünyaya yanlış ve sahte haber yayılmasında öncülük ettiğini gösteriyor. Amerika’yı, Rusya ve Çin takip ediyor. Yanlış haberlerden etkilenen ülkelerin başında ise Mısır halkı geliyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:11
Araştırmada dikkat çeken sonuçlar! Dünyanın en yalancı medyası açıklandı

Fransız küresel araştırma firması Ipsos tarafından yayınlanan bir araştırmada, Amerika'nın dünyaya yanlış ve sahte haber yayılmasında öncülük ettiğini gösteriyor. Amerika'yı, Rusya ve Çin takip ediyor. Yanlış haberlerden etkilenen ülkelerin başında ise Mısır halkı geliyor.

Küresel araştırma firması Ipsos tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, İnternet kullanıcılarının yüzde 86'sının yanlış haberlere ‘av' olduğunu ve yanıltıcı bilgi yaymak için de ana platformun Facebook ve Twitter olduğunu kabul ettiğini ortaya koydu.

Küresel eşkıya ABD, dünyanın en büyük yalan haber kaynağı

Anket, ABD'nin en büyük sahte haber kaynağı olduğunu ve Mısırlıların ise en aldatılmış insanlar olduğunu doğruladı.

Ankete katılanlar, hükümetlerin ve medya şirketlerinin internette yayınlanan bilgilerde artan güven kaybına katkıda bulunan bu sorunu çözmek için çalışmaları gerektiğine inanıyor.
Ipsos Güvenlik ve Politika Müdürü, "Bu yılki dünyadaki eğilimler hakkındaki rapor, yalnızca İnternetin kırılganlığını teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları arasındaki artan hoşnutsuzluğu ve günlük yaşamları üzerindeki güçlerini de gösteriyor" diyor.

Pakistanlılar şüpheyle bakıyor

Sonuçlar Amerika'nın dünyaya yanlış-sahte haber yayılmasında öncülük ettiğini gösteriyor, bunu Rusya ve Çin takip ediyor.

Yanlış ve sahte haberlere karşı en şüpheci yaklaşan toplumun ise Pakistan olduğu ortaya çıktı.

Çalışma ayrıca, İnternet'te gizliliğin korunması ve kişisel bilgilerin kullanımıyla ilgili endişelerin artması nedeniyle sosyal hizmetlerde İnternet servisine duyulan talebin azaldığını gösteriyor.

Çalışma, İnternet Toplumu ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ile ortaklaşa olarak Uluslararası Yönetim Yenilik Merkezi tarafından görevlendirilen Fransız şirketi Ipsos tarafından hazırlandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:11
  1. Ipsos
  2. Amerika

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