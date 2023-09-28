Araştırmacıların tamı tamına 465 milyon yıllık keşfi! Bakın ne çıktı: Garip bir canlı bulundu! Şaşkına çeviren olay

Araştırmacılar, günümüzden tam 465 milyon yıl önce yaşamış, bağırsağının içeriği hâlâ korunmuş ve hiç bozulmamış, fosilleşmiş tuhaf bir yaratık keşfettiler.

BENZERSİZ BİR FOSİL

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada, bir araştırmacı ekibi Çek Cumhuriyeti'nin batı Bohemya bölgesinde bulunan benzersiz bir trilobit fosilini anlatıyor.

İLK DOĞRUDAN KANIT

Araştırmacı Per Ahlberg, "Bu, hayvanın gerçekten ne yediğini görebildiğimiz bir trilobit bağırsağının keşfidir. Şu ana kadar bu çok bol, çeşitli ve ekolojik açıdan önemli hayvanların diyetlerine dair hiçbir doğrudan kanıta sahip değildik." dedi.

SOYU TAMAMEN TÜKENDİ

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Trilobitler, şekil ve genel görünüm olarak tahta bitine veya tüylü poli böceğine benzeyen soyu tükenmiş deniz eklembacaklılarıdır. Eklembacaklılar, dış iskeletleri ve parçalı gövdeleri olan, son derece çeşitli bir omurgasız hayvan grubudur.

DENİZ TABANINDA YAŞIYORDU

Araştırmacıların incelediği örnek küçüktür ve uzunluğu 2 inçten azdır. Vücudun üst yüzeyi eklemli, sert bir kabukla kaplıdır. Yumuşak alt kısım çok sayıda bacak taşıyordu, ancak bunlar korunmadı. Bu trilobit deniz tabanında yaşıyordu ve muhtemelen oldukça yavaş yürüyordu.



DENİZ EKOSİSTEMİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ

Trilobitler en ikonik ve yaygın fosil eklembacaklılardan biridir. Bu canlılar, erken Kambriyen döneminden Permiyen döneminin sonuna kadar (yaklaşık 541-252 milyon yıl önce) uzanan 270 milyon yıllık tarihlerinin büyük bölümünde deniz ekosistemlerinin önemli bir bölümünü oluşturmuşlardı.