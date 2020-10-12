Araştırmacılar bilgiye daha hızlı erişebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ULAKBİM ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından düzenlenen ve paralel hesaplamanın önde gelen isimleri arasında gösterilen teorik fizikçi ve bilgisayar bilimcisi Prof. Dr. Geoffrey Fox’un ana konuşmacı olduğu 6. Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı’na, video konferans yöntemiyle katıldı. Yüksek başarımlı hesaplamanın, hızla büyüyen veri üretimi sebebiyle kritik ve heyecan verici bir teknoloji olduğunu belirten Varank, “Bu tür teknolojilerde geleceği şekillendirmek istiyorsak böyle etkinlikler son dönem çalışmaları paylaşmak için büyük fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

Eurohpc üyesi olduk

Konuşmasında araştırmacılara bir de müjde veren Bakan Varank, ABD’de birlikte çalıştığı hocasıyla da görüştüğü TÜBİTAK konferansında, “Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişiminin (EuroHPC) üyesi olduk, dünyadaki en hızlı 5 süper bilgisayardan birine ulaşmak için Barselona’daki merkezle ortaklık kurduk. Araştırmacılarımız, önümüzdeki yılın sonunda bu süper bilgisayara erişebilecekler” dedi.

“Mükemmeliyet merkezi yolda”

Kullanıcıları eğitmek ve sektörün süper bilgisayarlara erişimini kolaylaştırmak için TÜBİ- TAK ULAKBİM, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi ile mükemmeliyet merkezi inşa edeceklerini belirten Varank, süper hesaplama konusunda bütünsel bir görüşe sahip olduklarını kaydetti. Varank, altyapı yatırımlarının artırılması, araştırma ödeneklerinin iyileştirilmesi ve beşeri sermayenin eğitimi gibi stratejilerinin bulunduğunu aktararak “Öncü teknolojilere liderlik ederek küresel rekabet gücü haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.