Araştırma: Yumruğumuzu 90 saniye sıkmanın  faydası var

Plos One dergisinde yayımlanan bir araştırma, yumruk sıkma yoluyla hafızanın güçlendirilebileceğini ortaya koydu.

50 yetişkin ile yapılan deneyde, kişilerin bu yolla uzun bir kelime listesini hatırlamaya çalışırken daha iyi performans sergilediği görüldü.

Araştırmacılar, yumruk sıkmanın beyinde hafıza ile ilgili bazı özel bölgeleri harekete geçirdiğine inanıyor.

New Jersey'deki Montclair Üniversitesi'nden Ruth Propper'a göre bu araştırma, bazı basit vücut hareketlerinin beynin işleyişini geçici olarak değiştirip hafızayı geliştirebileceğini gösterdi.

Dr. Propper BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir şey öğrenmeden hemen önce sağ yumruğun, hatırlamaya çalışırken de sol yumruğun sıkılması hafızayı geliştiriyor" dedi.

Daha önceki araştırmalarda, sağ yumruğun sıkılması ile beynin sol yarısının, sol elin sıkılması ile de sağ yarısının harekete geçtiği gözlenmişti.

Bu eylemin duygularla bağlantısı kurulmuş, örneğin sağ yumruğun mutluluk ve öfke ile, sol yumruğun ise üzüntü ve endişe ile bağlantısına dikkat çekilmişti.

Hafıza ile ilgili süreçlerde beynin iki yarısının da kullanıldığı, sol yarısının hafıza kaydında, sağ yarısının ise hatırlamada etkili olduğu düşünülüyor.

Yapılacak yeni araştırmalarla yumruk sıkmanın sözel ya da uzamsal, kelimelerin yanı sıra resim ve yerlerin de hatırlanması ile ilgili diğer zihinsel işlevleri de etkileyip etkilemediği incelenecek.

Ancak araştırma sonuçlarını kesin bir dille ifade etmek için daha fazla konu üzerinde daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.

Londra Üniversitesi Bilişsel Sinirbilim Enstitüsü'nden Profesör Neil Burgess, hafıza üzerindeki özel etkinin kesin olarak belirtilmesi için daha geniş bir araştırma gerektiğini, örneğin taram yoluyla beynin sol ve sağ yarısına kan akışının incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Yumruğunuzu nasıl sıkıyorsunuz, hiç dikkat ettiniz mi?

Davranışlarımız, hareketlerimiz, mimiklerimiz yumruk sıkma biçimimize yansıyor. İşte yumruk şekilleri ve kişiliğimizdeki karşılıkları…

Fedakarsınız / Biri sizden yardım istediğinde yardım etmek için elinizden geleni yaparsınız. Sürekli yeni bilgi ve deneyimler için çaba gösterirsiniz. Fazlasıyla enerjik ve biraz sabırsızsınızdır. Sizin gibi insanlara maceraperest ve gözü pek denir. Bir miktar daha dikkatli olmaya çalışarak ihtiyacı olanları savunmaya ve korumaya devam edersiniz.

Zekisiniz / İnsanlara sempatik ve çekici gelen birisinizdir. Arkadaşlarınız sizi samimiyetinizden ve keskin zekanızdan dolayı seviyorlardır. Kendine güvenli, özsaygısı güçlü birisinizdir. Gayretli ve dakik oluşunuz arkadaşlarınız arasında bağ kurmanızı, sizi iyi bir iş lideri olarak görmelerini sağlar. Ancak başarısızlık korkunuz genellikle büyük ölçüde cesur kararlar alma konusunda sizi durdurur.

Esprili ve güzel konuşan birisiniz ama biraz utangaç olduğunuzdan bu özelliklerinizi tam olarak yansıtamıyorsunuzdur. Bu nedenle pek çok kişi sizi suskun ve iletişim kurmaya kapalı biri olarak düşünür. Düşünceli ve titiz oluşunuz, bazen kendinizden aşırı derecede ödün vermeniz anksiyete yaşamanıza yol açar. Vizyonu olan birisinizdir ve iç uyumunuzu bozacak hiçbir şey için çabalamazsınız. Size yakın olan insanlar sizinle kendilerini çok rahat hissederler. Bazen ilişkiler kurmak, yeni bir ekibe katılmak ya da bir topluluk insanı haline gelmek sizi fazlasıyla üzer. Tek yapmanız gereken biraz daha esnek ve arkadaş canlısı olmak, böylece size yaklaşmaktan korkan insanlar sizinle ilişki kurma konusunda hemen harekete geçebilirler.