Arefe günü hüzün ve dua! Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı arifesinde Karacaahmet Mezarlığı’na giderek anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan’ın hüznü dikkat çekerken burada bir süre dua okudu. Erdoğan, ziyaretin ardından mezarlıktan ayrıldı.
