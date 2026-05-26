Tuncer Bakırhan cevap verememişti! CHP’nin bayram programında DEM ve İP sürprizi!
CHP'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. 16 parti ile bayramlaşacak olan CHP’nin listesinde DEM Parti ile İYİ Parti’nin yer almaması dikkat çekti.
Siyasi partiler arası bayramlaşmalar, bayramın 2'nci gününde gerçekleştirilecek. CHP'de İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet, bayramlaşma ziyaretine gelen 16 partiyi kabul edecek. CHP'yi; AK Parti, MHP, DSP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyaret edecek.
ÖZGÜR ÖZEL’İ SEÇTİLER
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dan oluşan heyet ise aynı partilere ziyarette bulunacak.
Tuncer Bakırhan, dün TBMM’de Özgür Özel’i ziyaret etmiş çıkışta gazetecilerin ‘Bayramda Kılıçdaroğlu ile mi Özgür Özel ile mi bayramlaşacaksınız?’ sorusu karşısında donup kalmış ve cevap verememişti. DEM Parti ile İyi Parti’nin bayramda Özgür Özel’i ziyaret edecekleri öğrenildi.
Gündem
Fırıldak Cemal'in heykel sevdası depreşti! Dün şarlatan dediği Özgür Özel'e bugün tapmaya başladı!