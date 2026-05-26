Sultangazi'de firari boğa ortalığı birbirine kattı
Sultangazi Kurban Pazarı'nda elden kaçan kurbanlık boğa paniğe neden oldu. Kamyonete bindirileceği sırada iplerinden kurtulan boğanın kaçış anları ve yaşanan kargaşa cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Sultangazi Kurban Pazarı'nda sevk edilmek üzere nakliye kamyonetine yüklenmek istenen kurbanlık boğa, sahiplerinin elinden kaçtı. Gözü kapalı olan kurbanlık boğanın çarptığı park halindeki bir araçta hasar oluşurken, pazar yerinde kısa süreli panik oluştu.
Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda kurbanlık, bir süre sonra kontrol altına alındı. Boğanın kaçışı ve panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
