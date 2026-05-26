İran'dan ABD'ye Hürmüzgan resti! "Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler, cevapsız bırakmayız!"
Son iki gündür Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan askeri gerilimle ilgili İran ile ABD güçleri arasında sıcak çatışma haberleri gelirken, Tahran yönetiminden çok sert bir yazılı açıklama yayımlandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığından, son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
İran'ın, "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği" belirtildi.