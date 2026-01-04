  • İSTANBUL
Prof. Dr. Özdemir'in uyarısı: Sadece yapay zeka değil dedi! ‘Kontrol şart'! Yüzde 99 başarı var, sebebi tek tek açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Prof. Dr. Özdemir'in uyarısı: Sadece yapay zeka değil dedi! ‘Kontrol şart'! Yüzde 99 başarı var, sebebi tek tek açıkladı

Prof. Dr. Özdemir, Yapay zekanın diyabetik retinopati gibi hastalıklarda yüzde 99 başarı sağladığını vurgulayarak kontrolünün şart olduğunu bu sözlerle tek tek açıkladı. Peki neden işte çarpıcı açıklamaları

#1
Foto - Prof. Dr. Özdemir'in uyarısı: Sadece yapay zeka değil dedi! ‘Kontrol şart'! Yüzde 99 başarı var, sebebi tek tek açıkladı

Türk Oftalmoloji Derneği Yapay Zeka Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir, bazı hastaların test sonuçlarını doktor yerine öncelikle yapay zekaya danışarak zaman kaybetmesinin tedaviyi zorlaştırdığını hatta görme kaybına neden olabildiğini belirtti.

#2
Foto - Prof. Dr. Özdemir'in uyarısı: Sadece yapay zeka değil dedi! ‘Kontrol şart'! Yüzde 99 başarı var, sebebi tek tek açıkladı

GÖZ HASTALIKLARINDA YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU Aynı zamanda İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Özdemir, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, yapay zekanın birçok alanda olduğu gibi tıbba da girdiğini, tıbbın en fazla girdiği alanlarından birinin ise göz hastalıkları olduğunu söyledi. Göz hastalıklarının, teknolojinin en yoğun kullanıldığı ve çok fazla hastanın görüldüğü bölüm olduğunu anlatan Özdemir, "Bu yüzden göz hastalıklarının yapay zekayla entegrasyonu çok fazla. Biz de Türk Oftanoloji Derneği olarak yapay zeka komisyonunu kuran ilk derneklerden biriyiz. Amacımız göz doktorlarının yapay zekayla entegrasyonlu çalışmalar, araştırmalar yapmasını sağlamak, bunların projelerini desteklemek." diye konuştu.

#3
Foto - Prof. Dr. Özdemir'in uyarısı: Sadece yapay zeka değil dedi! ‘Kontrol şart'! Yüzde 99 başarı var, sebebi tek tek açıkladı

YAPAY ZEKA DEĞİL! Özdemir, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, diyabetik retinopati ve diyabete bağlı göz kanamaları teşhisi ile çocukların muayenesinde yapay zekanın ön plana çıktığını ifade etti. Yapay zekanın gelecekte farklı branşlarda hekimlerin hayatına entegre olacağını aktaran Özdemir, hekimin teşhis ve tedavisini kolaylaştıran yapay zekanın yakın zamanda hekimin yerine geçemeyeceğini dile getirdi. Özdemir, yapay zekanın radyoloji, patoloji ve mikrobiyoloji gibi alanlara çok fazla entegre olduğunu, hekimin işini çok daha kolaylaştırdığını bildirdi. COĞRAFİ FARKLILIKLAR VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM Genel cerrahi, çocuk cerrahisi, göz hastalıkları gibi alanlar başta olmak üzere yapay zekanın her alana aynı oranda entegre olmadığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

#4
Foto - Prof. Dr. Özdemir'in uyarısı: Sadece yapay zeka değil dedi! ‘Kontrol şart'! Yüzde 99 başarı var, sebebi tek tek açıkladı

"Yapay zeka gerçekten doğru sonuçlar verebiliyor. Ama hastaya bütüncül yaklaşım gerekiyor. Sadece test sonucuna göre değil, ihtiyaçlarınıza, yaşınıza göre karar veriyoruz. Teşhisi erken koyabilirsek, birçok hastanın körlük aşamasına ulaşmadan veya çok zor aşamalara gelmeden tedavisini daha kolay yapabiliyoruz. Örneğin, diyabetik retinopati. Erken dönemde basit müdahalelerle çözerken gecikmiş olgularda masraflı, çok sancılı ameliyatlar gerekiyor." "Yapay zekayla diyabetik retinopatide yüzde 99'un üstünde doğruluk payıyla teşhis koyabiliyoruz. Ama hekimsiz bir süreç şu anda mümkün değil. Hekim, o teşhisi kontrol etmeli, doğrulamalı. Hastanın, laboratuvar sonuçlarını ya da şikayetlerini yapay zekaya yükleyerek, 'ben iyiyim veya kötüyüm' demesi şu aşamada doğru değil. Coğrafi farklılıklar olabiliyor, onun için mutlaka doktor desteği gerekiyor."

