Prof. Dr. Özdemir'in uyarısı: Sadece yapay zeka değil dedi! ‘Kontrol şart'! Yüzde 99 başarı var, sebebi tek tek açıkladı

"Yapay zeka gerçekten doğru sonuçlar verebiliyor. Ama hastaya bütüncül yaklaşım gerekiyor. Sadece test sonucuna göre değil, ihtiyaçlarınıza, yaşınıza göre karar veriyoruz. Teşhisi erken koyabilirsek, birçok hastanın körlük aşamasına ulaşmadan veya çok zor aşamalara gelmeden tedavisini daha kolay yapabiliyoruz. Örneğin, diyabetik retinopati. Erken dönemde basit müdahalelerle çözerken gecikmiş olgularda masraflı, çok sancılı ameliyatlar gerekiyor." "Yapay zekayla diyabetik retinopatide yüzde 99'un üstünde doğruluk payıyla teşhis koyabiliyoruz. Ama hekimsiz bir süreç şu anda mümkün değil. Hekim, o teşhisi kontrol etmeli, doğrulamalı. Hastanın, laboratuvar sonuçlarını ya da şikayetlerini yapay zekaya yükleyerek, 'ben iyiyim veya kötüyüm' demesi şu aşamada doğru değil. Coğrafi farklılıklar olabiliyor, onun için mutlaka doktor desteği gerekiyor."