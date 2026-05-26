'Bizim adayımız Erdoğan' diyen BBP lideri Destici erken seçim tarihini açıkladı!

BBP Genel Başkanı Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Sultan Dergâhı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Merhum Yazıcıoğlu'nun kabri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra açıklamalarda bulunan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve onunla beraber şehadete yürüyen yol arkadaşlarını ve tüm şehitleri bir kez daha rahmetle, minnetle yad ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın başta Türk milletinin her bir ferdi olmak üzere tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ettiğini kaydeden Destici, Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmaları kararına ilişkin soruyu da cevapladı.

CHP BU KARARI YARGITAY’A TAŞIMAZ

Destici, "Artık karar verildi, dolayısıyla da kararın Yargıtay yolu var. Buna mutlaka gidilecektir diye düşünüyorum ama şimdi farklı gelişmeler oldu. Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak tekrar partinin başına dönünce CHP'nin kurumsal olarak istinafın verdiği kararı herhalde Yargıtay'a taşımayacağını düşünüyorum. Bu karara itiraz eden üyeler olur ya da Özgür Özel'in ekibi başvurur. Yargıtay onu değerlendirir, değerlendirmez onu bilmiyorum. Hukukçularımız daha iyi bilecektir. Bu olayın bir siyasi yönü var, bir de hukuki yönü var. Muhtemelen bayramın üçüncü ya da dördüncü günü Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne giderek bayramlaşma gerçekleştireceği de haberlerle yansıdı. Dolayısıyla bundan sonraki mesele artık CHP'nin kendi iç meselesidir" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin bu tür iç kargaşalardan kurtularak birlik ve beraberlik içerisinde yollarında yürümelerini istediklerini de dile getiren Destici, CHP'nin içinde bulunduğu bu çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve iç birliği sağlayarak yoluna devam etmesini arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

YEDEK PARTİ O ZAMAN ORTAYA ÇIKIR

Bir gazetecinin 'mutlak butlan' kararının ardından 'yedek parti' iddialarının gündeme geldiği ve yedek partinin kurulması takdirde bu durumun Türk siyasetini nasıl etkileyeceğini sorması üzerine Destici, "Herhalde o karar, kongre tarihiyle uzlaşılamazsa öyle bir durum ortaya çıkacaktır, bu konuşuluyor. Daha önce Türkiye'de birkaç defa bunun benzerleri oldu. Bunu göreceğiz ama bizim ya da diğer muhalefet partilerinin bu konuda çok da fazla yapacağı bir şey yoktur. Çünkü bu neticede CHP'nin yöneticilerinin; başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olmak üzere onların vereceği bir karardır diye düşünüyorum. Böyle bir karar verirlerse de bunun takdirini de millet yapacaktır. CHP'nin tabanı burada kararını verecektir. Belirleyici olacak olan CHP tabanı olacaktır" cevabını verdi.

Siyasi partiler arasında gerçekleştirilecek olan bayramlaşma ziyaretinin sorulması üzerine Destici, "Terör örgütünün siyasi uzantısı parti ve diğer bir iki parti dışında her partiyle bayramlaşıyoruz. Aynı geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

SEÇİM O TARİHTEN ÖNCE OLMAZ

Destici, mutlak butlan kararının ardından erken baskın seçimin olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi: "Ben bu sene ya da 2027 ilkbaharında bir erken seçim öngörmüyorum. Seçimler zamanında ya da zamanına çok yakın bir vakitte yapılacaktır. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi noktasında Cumhur İttifakı'nın şu andaki her üç partisinin de ortak bir iradesi var. Dolayısıyla bu irademiz bizim devam ediyor. Bunun yolu da anayasa değişikliği ya da meclisin alacağı seçim kararıyla olabilir. Erken seçim demiyorum, Meclisin alacağı bir seçim kararıyla bu gerçekleşir. Burada altı ay önce, bir sene önce diye bir zaman şey yoktur. Seçimler normal takvimi düşünürsek 2028'in Mayıs ayında olacak. Diyelim mart başında YSK seçim takvimini açıklamak zorunda. Şubat ayının içinde Meclis seçim kararı alırsa o zaman Cumhurbaşkanı tekrar aday olabiliyor. Dolayısıyla da aday olmasının önündeki engel bu şekilde de kaldırılabiliyor. Ben bu sene ve 2027 baharında bir seçim beklemiyorum. Seçim en erken 2027 sonbaharında olur diye düşünüyorum."