Araştırma: Mantarlar buna yardımcı oluyor

Yeni bir araştırma, mantarların yaydığı kimyasalların, kabuk böceklerinin ağaçları istila etmesinde önemli rol oynadığını ortaya koydu.

ScienceNews'in haberine göre, bilim insanlarının ağaçların içinde beslenen ve yuvalayan kabuk böceklerinin, bu tarz böceklere karşı reçine gibi "güçlü" savunma mekanizmaları olan kozalaklı ağaçları dahi nasıl istila ettiğine ilişkin yürüttükleri araştırmada, mantarların böcekleri ağaca çekmede etkili olduğu saptandı.

Avrupa'da son yıllarda milyonlarca kozalaklı ağaç türü kabuk böceğinin istilasına uğradı.

Kabuk böceklerinin ele geçirdiği ağaçlarda "Grosmannia" türü dahil bazı mantarların bulunması üzerine araştırmacılar, bu ikisi arasında bir ilişki olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Bilim insanları, kabuk böceklerinin ele geçirdiği mantarlı ağaçlar ile diğer ağaçları kıyasladıkları çalışmada, mantarların ağacın savunma sisteminin bir parçası olan kimyasalları bozarak böcekleri ağaca çekecek yeni kimyasallar yaydığını gözlemledi.

Mantarlar ve kabuk böcekleri arasındaki ilişkinin açığa çıkarıldığı araştırmanın, iklim değişikliği nedeniyle böcek istilasına daha dirençsiz hale gelen ağaçların korunması için alınacak önlemlere ışık tutması bekleniyor.

Araştırma, "PLOS Biology" dergisinde yayımlandı.