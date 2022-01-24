  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Araştırma: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir
Sağlık

Araştırma: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceği ortaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 00:51:00 - 2022-01-24 00:54:28
Araştırma: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceği ortaya konuldu.

Kovid-19’a bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir

Spring.org internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Kovid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.

Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi.

Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.

Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Kovid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.

Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.

Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.

D Vitamini hangi besinlerde bulunur?

  • Somon, sardalya, ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar.
  • Sığır karaciğeri.
  • Yumurta sarısı
  • Kırmızı et.
  • Doğada güneş gören mantarlar.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay