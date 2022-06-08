Araştırma: Kahve içmek depresyona iyi geliyor

Kahve içmenin faydalarına bir yenisi daha eklendi. İtalya merkezli bir araştırma ile beş ülkede yaşayan 5 bin kişinin kahve içme alışkanlığı incelendi. Araştırma, kahvenin mevsimsel depresyon riskini azalttığını ortaya çıkardı.

İtalya'daki Katanya Üniversitesinin yaptığı bir araştırma, kahve içmenin duygu durum bozukluğuna olumlu etkisini ortaya koydu.

Gün ışığından daha az yararlanılan günlerin baz alındığı araştırmaya; İngiltere, İtalya, Finlandiya, Almanya ve Polonya'dan 5 bin kişi katıldı.

Her 4 saatte bir fincan kahve içenlerin, mevsimsel olarak yaşanan keyifsizlik, depresyon, motivasyon kaybı ve sinirlilik gibi ruh hali sorunlarından daha az etkilendiği görüldü.

Kahve içenlerin duygu durumlarının düzeldiği belirlendi

Araştırma, kahvenin beyinde uyarıcı işlevi bulunduğunu, dikkati artırdığını ve hafızayı desteklediğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 20'si kahve içtikten sonra duygu durumlarının düzeldiğini belirtirken, yüzde 29'u daha enerjik, yüzde 21'i de daha uyanık hissettiğini ve daha kolay konsantre olabildiğini söyledi.

Kalp riskini azalttığı da ortaya çıkmıştı

Araştırmayı yapan bilim insanları, kahvedeki mikrobesinlerin kandan beyne geçebildiğini, bunun da beyinde yeni nöronların oluşumuna yardımcı olabileceğini gösteren kanıtlar bulduklarını belirtti.

Daha önce yapılan araştırmalarda da, kahve içmenin kalp krizi riskini azalttığı belirlenmişti.

'Kahvesiz olmaz' diyenlere iyi haber! Dilara Koçak yazdı...

Türk kahvesinin yeri bizim için başka ama havaların iyice ısınması ile soğuk kahve alternatiflerinin de arttığını görüyorum. Şeker, krema veya şurup ilavesi ile masum bir fincan kahveyi 250-300 kalori yapabileceğinizi de göz önünde bulundurun. Evde kendi soğuk kahvenizi yapmanın çok kolay olduğunu unutmayın. Sıcak veya soğuk fark etmez kahvesiz olmaz diyenlere güzel bir haberim var. Yapılan bir çalışmaya göre günde 2-3 fincan kahve kalp hastalıklarını azaltmaya yardımcı. Amerikan Kardiyoloji Koleji’nde araştırmacılar, günde 2-3 fincan kahve sadece kalp hastalığı riskini azaltmakla kalmadığı, aynı zamanda daha uzun yaşamakla da ilişkili olduğunu belirtiyor.

Yapılan bazı araştırmalara göre ise kahve tüketimi ruh haliniz ve depresyon riskini azaltmada rol oynuyor. Günde bir fincan kahve içmenin depresyon riskini yaklaşık yüzde 10 azaltacağı ve daha mutlu hissetmenizi sağlayacağı araştırma sonuçları arasında. Araştırmacılar kahvenin bu etkisini kafeinden daha çok içerdiği antioksidanlara borçlu olduğunu düşünüyor. Bir güzel haber daha! Geçtiğimiz ay yapılan bir diğer çalışmada kahve tüketiminin Alzheimer hastalığı riskini azaltabileceği ortaya koyulmuş. Edith Cowan Üniversitesi’nde araştırmacılar, kahve tüketiminin 10 yıllık bir süreçte bilişsel sağlık üzerindeki etkisini araştırmış. Sonuçlar kahve ile Alzheimer hastalığı ile ilgili birkaç önemli belirteç arasında ilişki olduğunu gösteriyor.

Çalışmanın başlangıcında daha yüksek kahve tüketimi olan katılımcıların, Alzheimer hastalığından önce gelen hafif bilişsel bozukluğa geçiş veya Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu bulunmuş. Daha fazla kahve tüketiminin bilişsel işlevin belirli alanlarıyla, özellikle de planlama, öz kontrol ve dikkati içeren yürütücü fonksiyonlar ile ilgili olumlu neticeler verdiği de sonuçlar arasında.

Düzenli kahve tüketimi, Alzheimer hastalığının gelişiminde önemli bir faktör olan beyindeki amiloid proteininin birikimini yavaşlatmakla da ilişkili bulunmuş.

AŞIRISI ZARAR!

Kafein birçok faydasından bahsettim fakat yararlarının yanında aşırı kahve tüketiminin zararlarından da bahsetmek istiyorum. Her şey gibi kafeinin de azı karar çoğu zarar demek mümkün. Gün içinde fazla alınan kafein başta uykusuzluğa, baş ağrısına, gerginliğe ve anksiyeteye sebep olabiliyor. Stresli zamanlarınızda başvurduğunuz ilk seçenek kahve ise bir kere daha düşünün çünkü kaygı ve anksiyete söz konusu olduğunda aslında yarardan çok zarar verebiliyor.

Yüksek düzeyde kafein alımı yalnızca kaygı ve sinirliliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda vücutta iyi hissettiren kimyasal serotonin üretimini de azaltarak depresif bir ruh halinin de sebebi olabilir. Bu nedenle günlük kafein miktarını 400 mg. ile sınırlamaya özen gösterin. Current Neuropharmacology dergisinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir çalışmaya göre günde 400 mg.’ın (3-4 fincan kahve) üzerinde kafein tüketen birçok yetişkinde anksiyete ve duygu durum bozuklukları ile karşılaşılıyor. Ayrıca çay, kola çikolata gibi yiyecek ve içeceklerin kafein içerdiğini ve endişeli duygulara katkıda bulunabileceğini unutmayın. Bu seçenekler yerine nane, lavanta veya melisa çayı gibi bitki çaylarını deneyebilirsiniz.