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Aktüel Araştırma: İngiltere'de günlük 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığı tahmin ediliyor
Aktüel

Araştırma: İngiltere'de günlük 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığı tahmin ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:17:24 -
Araştırma: İngiltere'de günlük 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığı tahmin ediliyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan bir araştırmada, günde 96 bin kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının tahmin edildiği bildirildi.

Imperial College Londra tarafından yayımlanan bir araştırmada, ülkede salgının yayılım hızının ciddi şekilde arttığı ve Kovid-19 vakalarının her dokuz günde bir ikiye katlanmış olabileceği belirtildi.

Ülkede 18 Eylül-5 Ekim ve 16-25 Ekim arasındaki vaka sayılarının karşılaştırıldığı araştırmada, salgının yalnızca belirli bölgelerde değil tüm ülkede ve her yaş grubunda hızla yayıldığı ifade edildi.

Araştırmada, salgının 55-64 yaşındakilerde hızla yayıldığı, en çok Kovid-19 vakasının ise 18-24 yaş aralığındaki gençlerde görüldüğü kaydedildi.

Günde 96 bin İngiliz'in Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiği araştırmada, başkent Londra'da her bir Kovid-19 vakasının virüsü ortalama 3 kişiye bulaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

Salgında "çok kritik bir aşamaya" gelindiğine dikkat çekilen araştırmada, bu durumun düzeltilmesi için ciddi adımların atılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Araştırmada görüşlerine yer verilen Imperial College Londra'da öğretim görevlisi olan Prof. Paul Elliott, ülke genelinde daha fazla hastane yatışlarına ve ölümlere sebep olacak Kovid-19 vaka sayılarıyla karşılaştıklarını bildirdi.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede dün 24 bin 701 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve 310 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.


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