  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Araştırma: Hava kirliliği çocuklarda astım riskini artırıyor
Aktüel

Araştırma: Hava kirliliği çocuklarda astım riskini artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:49:59 -
Araştırma: Hava kirliliği çocuklarda astım riskini artırıyor

ANKARA (AA) - Danimarka'da yapılan geniş çaplı bir araştırma, çocukların hava kirliliğine maruz kalma oranı arttıkça astıma yakalanma ihtimallerinin yükseldiğini ortaya koydu.

CNN'nin haberine göre, sonuçları BMJ dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Danimarka'da 1994-2014 yıllarında dünyaya gelen yaklaşık 780 bin çocukla ilgili veri incelendi.

Araştırmada çocukların 1 ila 15 yaşlarında yüksek seviyede küçük parçacıklı hava ve nitrat kirliliğine maruz kalmaları halinde astıma yakalanma ve müzmin hırıltılı solunum geliştirme olasılıklarının arttığı gözlendi.

Bu kirleticilerin yoğunluklarında her metreküpe 5 mikrogram eklenmesinin, astım ve müzmin hırıltı solunumda yüzde 4 ila 5 oranında artış anlamına geldiği görüldü.

Araştırmada ayrıca ebeveynleri astım olan ve anneleri gebeyken sigara içen çocukların astıma yakalanma riskinin yükseldiği tespit edildi.

Daha önce de çocuklarda astım ile hava kirliliği arasındaki bağlantıyı gösteren araştırmalar yapılmıştı.

Hava kirliliğine maruz kalma, kalp rahatsızlıkları, kanser ve prematüre ölümle de ilişkilendirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur
Dünya

Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur

Pakistan, Hindistan'ın bölgedeki provokasyonları sonrası yeni bir tehdit mesajı yayımladı.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı