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Araştırma: Ev yapımı maskeler ve eşarplar da Kovid-19'un yayılmasını önleyebilir

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:25:43 -
Araştırma: Ev yapımı maskeler ve eşarplar da Kovid-19'un yayılmasını önleyebilir

ANKARA (AA) - Ev yapımı maskelerin ve eşarpların da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyebileceği bildirildi.

Sky News'in haberine göre, Edinburgh Üniversitesinde görevli bilim insanları, cerrahi maske, respiratör, hafif ve dayanıklı yüz siperi ve ev yapımı maske gibi yüzü örten 7 farklı malzemeyi test etti.

Bilim insanları testler sırasında kişi nefes aldığında ya da öksürdüğünde çıkan taneciklerin katettiği mesafe ve yönü ölçmek için bilgisayar teknolojisinden faydalandı.

Yapılan testlerde çıkış valfi bulunmayan maskelerin, virüsün nefesle yayılmasını yüzde 90'a kadar azalttığı gözlendi.

Bu noktada ev yapımı maskeler ve eşarplar dahil tüm örtülerin Kovid-19'un yayılmasını engelleme etkili olduğu görüldü.

Öte yandan testlerde tehlikeli taneciklerin, örtüler yüze düzgün yerleştirilmediğinde ve tıbbi kullanıma uygun değilse havaya kaçtığı keşfedildi.

Çalışma ekibinden doktor Ignazio Maria Viola, test ettikleri tüm örtülerin etkili olduğunu görmenin kendisini şaşırttığını söyledi.

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