  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Araştırma Altyapıları Komisyonu kuruldu
Ekonomi

Araştırma Altyapıları Komisyonu kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Araştırma Altyapıları Kurulu yerine Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 20:52:00 -
Araştırma Altyapıları Komisyonu kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın başkanlık edeceği komisyonda Milli Eğitim Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı da yer alacak. İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi de devreye alınacak. Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili bakan yardımcısı başkanlığında toplanacak. Kararlar, oy çokluğuyla alınacak ve üyeler toplantıya telekonferans yöntemiyle de katılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay