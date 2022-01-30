Araştırma Altyapıları Komisyonu kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın başkanlık edeceği komisyonda Milli Eğitim Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı da yer alacak. İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi de devreye alınacak. Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili bakan yardımcısı başkanlığında toplanacak. Kararlar, oy çokluğuyla alınacak ve üyeler toplantıya telekonferans yöntemiyle de katılabilecek.