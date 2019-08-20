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Aras’la koordineli çalışıyoruz

Türkiye Elektrik İletim A.

20 Ağustos 2019 Salı 16:28
Aras’la koordineli çalışıyoruz

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ile enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.


Türkiye’de elektrik iletim hizmeti veren TEİAŞ, bakım onarım veya herhangi bir enerji kesintisinin yaşandığı zamanlarda, dağıtım görevi üstlenen firmalar ile dirsek temasında olduklarını açıkladı. Bu doğrultuda Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerine enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ ile koordineli çalıştıklarını ifade eden TEİAŞ yetkilileri, bu sayede vatandaşların enerji kesintilerinden dolayı mağduriyet yaşamadıklarını ifade ettiler.


Yapılacak çalışmaların 2 gün öncesinden dağıtım hizmeti veren kurumların bilgilendirildiğini ifade eden TEİAŞ yetkilileri, “Her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de koordine önemlidir. Teşekkülümüz ile Aras EDAŞ arasında mutabakat sağlanmıştır. TEİAŞ’ın ani ve habersiz bir elektrik kesintisi sonucu vatandaşımızı mağdur etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Koordinemiz sonucunda çalışmalardan 2 gün önce Aras EDAŞ kesintiyi ilan ederek muhtarları da telefonla bilgilendirmektedir. Bu koordine özellikle sağlık açısından enerjiye ihtiyaç duyan vatandaşlar için hayati önem arz etmektedir” açıklamasını yaptılar.


Yapılan çalışmalar ile ilgili örnekler de sunan TEİAŞ yetkilileri, “Geçtiğimiz günlerde Karaçoban ilçesinde yaşanacak enerji kesintisi, 2 gün öncesinden Aras EDAŞ’a bildirildi. Aras EDAŞ’da bölgedeki muhtarları bilgilendirdi. Karaçoban İlçesi Karaköprü muhtarı, mahallelerinde cihaza bağlı hastaları olduğunu Aras EDAŞ’a iletti. Aras EDAŞ bu ev için önceden seyyar jeneratör kurarak, kesintiden etkilenmesini engelledi” ifadelerini kulandılar.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:28
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