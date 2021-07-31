  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ormanlarda OHAL ilân edilsin
Irak'ta bir asker hayatını kaybetti!
Fethiye'de çıkan orman yangını için seferber oldular!
Yerel Arasanız bulamazsınız! Siz hiç böyle köpek gördünüz mü?
Yerel

Arasanız bulamazsınız! Siz hiç böyle köpek gördünüz mü?

Denizli’nin Çameli ilçesinde düğünde çalınan yöresel müziğin ritmine kapılarak oynamaya başladığı görüntü sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı. Yöresel oyun müziğinin ritmiyle oynayan köpek sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 12:39:00 -
Arasanız bulamazsınız! Siz hiç böyle köpek gördünüz mü?

Çameli ilçesinde vatandaşın bir düğünde köpeğin yöresel müziğe eşlik ettiği o anları cep telefonuna kaydetti. Adeta yöresel oyun oynar gibi hareket eden sokak köpeğinin ilginç hali vatandaşlar tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bir anda beğenme rekoru kırmaya başlayan köpeğin düğün müziğindeki hareketleri ilginç görüntü oluşturdu. Yavaş yavaş oynayarak giden köpek Denizli’de en çok paylaşılan görüntüler arasına girerek beğeni toplamaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay