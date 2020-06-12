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Yerel

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Türkiye’nin en doğusunda yer alan Iğdır’da bulunan Aras Nehri, poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:24:02 -
Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Türkiye’nin en doğusunda yer alan Iğdır’da bulunan Aras Nehri, poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl oldu.


Her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapan Iğdır’da çekilen görüntüler iç ısıttı. Türkiye’nin farklı noktalarından göç eden kuşlar, Iğdır’da sulak alanlarda bir araya gelmeye devam ediyor. Poyraz kuşları (Haematopus ostralegus) Aras Nehri’nin yanı başında yer aldılar.

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