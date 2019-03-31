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Aras Kargo e-ticaretin zirvesinde

2018 E-Ticaret Raporu’na göre KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen taşımacılık şirketi yüzde 33 ile Aras Kargo oldu.

31 Mart 2019 Pazar 10:44
Aras Kargo e-ticaretin zirvesinde

2018 E-Ticaret Raporu’na göre KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen taşımacılık şirketi yüzde 33 ile Aras Kargo oldu. Bu tercihte e-ticarete artan ilginin payı büyük. Tüm e-ticaret platformlarından verilen siparişler, geçen seneye oranla yüze 44 artarak 4 milyon 482 bini buldu. Alışveriş tercihlerinde mobil telefonların ağırlığı artarken, geçtiğimiz yıl ilk defa mobil cihazlardan verilen sipariş sayısı masaüstünü geçti. İnternetteki toplam alışverişin yarısından fazlasını Marmara Bölgesi gerçekleştirirken, en fazla sipariş verilen gün, yüzde 18,50 ile pazartesi oldu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:44
  1. 2018 E-Ticaret Raporu
  2. KOBİ
  3. Aras Kargo
  4. e-ticaret platformları
  5. Marmara Bölgesi

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