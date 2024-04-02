Araplar Türkiye'deki o meşhur yeri 500 milyon dolara satıp ülkeden ayrıldı! Herkesi şaşırtan karar

Doğuş Holding ve Qatar Investment Authority, İstinyePark'taki azınlık hisselerini Orjin Group'a 500 milyon dolara sattı. Anlaşmayla birlikte İstinyePark'ın değeri 1,2 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Doguş Holding ve Qatar Investment Authority İstanbul’daki alışveriş merkezi İstinyePark’taki azınlık hissesini yaklaşık 500 milyon dolara Orjin Group’a sattı.

AVM'nin değeri 1,2 milyar dolara ulaştı

Rekabet Kurumu tarafından onaylanan anlaşmayla birlikte kaynaklar İstinyePark’ın 1,2 milyar dolarda değerlendiğini bildirdi. Orjin İstanbul’daki İstinyePark’ın yüzde 58 hissesine sahipti.

Kaynaklar Orjin kurucuları Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun’un AVM’yi gayrimenkul yatırım ortaklığına çevirmek istediğini ancak QIA-Doğuş ortak girişiminin bu teklifi kabul etmediğini ve nihayetinde hisselerini satmaya karar verdiğini belirtti.

QIA, Doğuş’un bankalarla olan 2,7 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma planını desteklemek için nakit arayışı içinde olduğu bir dönemde, 2020 yılında İstinyePark’a yatırım yapmıştı. Katar varlık fonu, Doğuş Turizm’in yüzde 70’ine sahipken, geri kalan hisse Şahenk ailesine ait.

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Ne olmuştu?

2007 yılında faaliyete geçirilen İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi Orjin Gayrimenkul ve Doğuş gruplarının ortaklığıyla varlığını devam ettiriyordu. AVM'nin yüzde 58 payına sahip olan Orjin Gayrimenkul Grubu, yüzde 42 paya sahip olan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları Şirketi'nin hisselerinin de tamamını satın alarak İstinyePark'ın tamamının tek sahibi oldu.