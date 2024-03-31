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Ekonomi Araplar Türkiye'deki akaryakıt devini satıyor! Çok sayıda istasyonları var, işte yeni sahipleri
Ekonomi

Araplar Türkiye'deki akaryakıt devini satıyor! Çok sayıda istasyonları var, işte yeni sahipleri

Yeniakit Publisher
2024-03-31 01:49:00 -
Araplar Türkiye'deki akaryakıt devini satıyor! Çok sayıda istasyonları var, işte yeni sahipleri

Enerji sektöründe faaliyet gösteren BDY Group, Lübnanlı BBE’nin Hypco Petrolcülük'teki hisselerinin yüzde 49'unu satın almaya hazırlanıyor.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren BDY Group ve BB Energy (BBE) stratejik iş birliği ve potansiyel sermaye ortaklığı yapmak üzere iyi niyet anlaşması imzaladı.

İki şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen LPG tedarikçilerinden BDY Group ile dünyanın önde gelen bağımsız enerji ticareti şirketlerinden BB Energy, enerji sektöründeki iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda BBE’nin Hypco Petrolcülük'teki hisselerinin yüzde 49'unu BDY 'ye satması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmayla, her iki tarafın ticari çıkarlarının büyümesini desteklemek ve aynı zamanda Türkiye'nin enerji sektörüne ve ekonomik büyümesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Ortaklıkla, Hypco'nun servis istasyonları ağını büyütülecek. Türkiye'ye LPG ithalatı ve dağıtımı için yeni bir kuruluş olan "HYPCO GAS" isimli bir şirket kurularak sektördeki rekabet ortamını güçlendirilecek.

Mutabakata göre taraflar lojistik, ticaret yönetimi ve uluslararası ticaretin yapılandırılması da dahil olmak üzere çeşitli konularda yakın iş birliği içinde olacak.
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BB Energy akaryakıt dağıtım grubu CEO’su Bashir Bassatne, söz konusu mutabakata ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki şirket arasındaki stratejik ortaklığın Türkiye'deki enerji piyasasında daha fazla genişleme ve yenilikçilik vizyonlarıyla örtüştüğünü belirtti. Bassatne, iş birliği sayesinde Türk tüketicisine erişimlerini genişletmeyi, Hypco'nun büyümesini desteklemeyi ve enerji piyasasındaki yeni fırsatları keşfetmek için karşılıklı uzmanlık alanlarından yararlanmayı hedeflediklerini vurguladı.

BDY CEO’su Erkan Kaplanlı ise anlaşmanın şirketler arasında enerji sektöründeki iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunun altını çizerek, "Ortak hedeflerimize ulaşmak için BB Enerji ile yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Hypco Petrolcülük CEO'su Hatice Tulum da, Hypco markasının Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edeceğini vurgulayarak Hypco'nun ana hedefinin, müşteri hizmetlerinde mükemmellik ve memnuniyet taahhüdü yoluyla marka sadakatini güçlendirmek olduğunu söyledi. Tulum ‘’Bu ortaklık kapsamında Hypco markası, BDY'nin LPG ve depolama deneyimi ile BB Enerji'nin perakende ve uluslararası ticaret deneyimlerini birleştirecek, çevresel sorumluluk ve yeniliğe bağlı bir akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi olarak daha da güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

-​BB Enerji hakkında

Enerji sektöründeki faaliyetlerine 56 yıl önce Orta Doğu'nun ilk bağımsız petrol ticaret şirketi olarak başlayan BB Enerji Grubu, bugün 11 ülkedeki ofisleriyle yılda 40 milyon tonun üzerinde ham petrol, petrol ürünleri ve likit gaz ticareti yapmaktadır.

BB Enerji Grubu, Lübnan'ın ardından Türkiye, Rwanda, Fas, Pakistan ve Bangladeş'teki depolama ve dağıtım ağlarıyla güçlü bir ilerleme kaydederek perakende pazarındaki payını arttırmaya devam etmektedir. .

Türkiye'deki ticari faaliyetlerini 40 yılı aşkın süredir uluslararası ticaret kapsamında yürüten BB Enerji Grubu, ülkedeki ilk yatırımını 2011 yılında Mersin'deki Maris Petrokimya bitüm depolama tesislerini satın alarak yapmış ve o tarihten bu yana hizmet ve ticaretine devam etmektedir. 2016 yılında yerel tüketiciye doğrudan ulaşmak ve son kullanıcıya hak ettiği ürün ve hizmet kalitesini sunmak amacıyla Hypco markası altında Türkiye'deki akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yerini almıştır.

-​BDY Group hakkında

BDY Group, 1970’te istasyon işletmeciliği ve lojistik faaliyetleri ile ticari hayata girmiştir. 2020’de 64 bin 150 metreküp kapasite ile Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini sahip Rus Petgaz AŞ'yi satin almış , 2021 yılında ise İsviçreli Glencore'un Giresun'daki Karadeniz LPG terminalini satın alarak lokomotif iş alanı olan LPG toptan ticareti ve depolama faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor.

Ülkede dağıtım sektörünün gelişmesini doğal bir ilerleme olarak gören BDY Grup, BB Enerji Grubu ile aynı noktada birleştiği ‘’tüketicilere doğrudan ulaşma ve müşterilere hak ettikleri hizmet kalitesini sunma’’ taahhüdü ile Türk akaryakıt sektörünün önemli bir oyuncusu olan HYPCO’ya ortak olarak hem akaryakıt hem de LPG'de perakende sektöründe büyümeyi hedeflemektedir.

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