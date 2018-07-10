0553 313 94 23

Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!

Bu hafta İstanbul’da “Hac ve Umre Turizmi Zirvesi” yapılacak. Zirvenin, Arap şirketlerle Türk yatırımcılarının işbirliğine sahne olması bekleniyor İstanbul'da 12-13 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi gerçekleştirilecek.

10 Temmuz 2018 Salı 12:18
Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!

Kongre ve turizm fuarlarının merkezi haline gelen İstanbul, bu hafta Hac ve Umre hizmetleriyle ilgili bir zirveye ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da 12-13 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirveye Suudi Arabistan'dan 50, Türkiye'den 7, Endenozya, Malezya ve Umman'dan 2'şer firma katılacak.

ORTAKLIK İSTİYORLAR

Türkiye ve dünyada her geçen gün artan Hac ve Umre turizmi pazarı yatırımcıların da iştahını kabartıyor. Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi Koordinatörü İlyas Say, hac ve umre turizminin önemine dikkat çekti. Say, "Bu yıl 80 bin kişinin hac ibadeti için, 100 binin üzerinde kişinin ise umre için Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyoruz" dedi. Arap ülkelerinden geçtiğimiz yıl 3 milyonun üzerinde turistin Türkiye'ye geldiğini belirten Say, "Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi ile Türk firmaları ile başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinden İstanbul'a gelecek firmaları buluşturacağız" diye konuştu.

PAZARIN BÜYÜMESİ TEMENNİSİ

İki gün boyunca sürecek zirvede sektörel sorunların ele alınacağı ve çözüm yollarının aranacağını dile getiren Say, işbirliklerini artırmak istediklerini kaydetti. Say, Suudi Arabistan'daki firmaların Türkler ile ortaklık yapmak istediklerini ifade ederek, "Zirvenin bu işbirliklerine zemin hazırlamasını, ortaklık anlaşmalarının imzalanmasını ve pazarın da büyümesini arzu ediyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:18
  1. İstanbul
  2. Hac
  3. Umre
  4. İlyas Say
  5. rintour

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...
    1. Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali..
    2. Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız..
    3. Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını..
    4. CHP’de muhalifler delege avına çıktı
    5. Flaş! O internet adresi de..
    6. e-Devlet'ten yeni hizmetler!
    7. Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her..
    8. Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü
    9. Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!
    10. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    11. İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü!..
    12. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev..
    13. Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama:..
    14. Başbakanlık internet sitesi,..
    15. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok..
    16. Başkan'ın ilk adımı Rumları rahatsız..
    17. İranlı din adamından ülkeyi bölecek..
    18. WhatsApp'ta kırmızı mesaj dönemi..
    19. Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz!..
    20. Ekonomi Politikaları Kurulu'na 13..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti