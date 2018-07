Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!

Kongre ve turizm fuarlarının merkezi haline gelen İstanbul, bu hafta Hac ve Umre hizmetleriyle ilgili bir zirveye ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da 12-13 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirveye Suudi Arabistan'dan 50, Türkiye'den 7, Endenozya, Malezya ve Umman'dan 2'şer firma katılacak.



ORTAKLIK İSTİYORLAR

Türkiye ve dünyada her geçen gün artan Hac ve Umre turizmi pazarı yatırımcıların da iştahını kabartıyor. Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi Koordinatörü İlyas Say, hac ve umre turizminin önemine dikkat çekti. Say, "Bu yıl 80 bin kişinin hac ibadeti için, 100 binin üzerinde kişinin ise umre için Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyoruz" dedi. Arap ülkelerinden geçtiğimiz yıl 3 milyonun üzerinde turistin Türkiye'ye geldiğini belirten Say, "Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi ile Türk firmaları ile başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinden İstanbul'a gelecek firmaları buluşturacağız" diye konuştu.

PAZARIN BÜYÜMESİ TEMENNİSİ

İki gün boyunca sürecek zirvede sektörel sorunların ele alınacağı ve çözüm yollarının aranacağını dile getiren Say, işbirliklerini artırmak istediklerini kaydetti. Say, Suudi Arabistan'daki firmaların Türkler ile ortaklık yapmak istediklerini ifade ederek, "Zirvenin bu işbirliklerine zemin hazırlamasını, ortaklık anlaşmalarının imzalanmasını ve pazarın da büyümesini arzu ediyoruz." dedi.