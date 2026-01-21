  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina’nın formülü: Boya değil bitkisel! 2026'da saç trendi oldu Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş Yağ yakan karanfilli su: 7 günde 3 kilo! Yapılanlar arasında en iyi lezzet olarak yer alıyor! Kilolar insana gelmiyor Ölümle burun buruna! Dev kayalar evin içine girdi Türk kahvesi ile hızla zayıflama yöntemi: Hazırlığı basit! 7 günde 7 Kilo verin... Bu diyeti herkes yaptı
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Polonya’nın Rudno kentinde gökyüzünde beliren kuzey ışıkları, geceyi adeta sıra dışı bir tabloya çevirdi.

#1
Foto - Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Polonya’nın Rudno kentinde gökyüzüne yansıyan kuzey ışıkları, gecenin karanlığına adeta başka bir dünyanın renklerini taşıdı. “Aurora borealis” olarak adlandırılan bu etkileyici doğa olayı, özellikle kuzey enlemlerde görülen ve kısa süreliğine bile izlendiğinde unutulması zor görüntüler bırakan bir ışıma olarak biliniyor. Gökyüzünde beliren yeşilimsi parıltılar, yer yer kırmızı tonlarla birleşirken, ortaya çıkan tablo Rudno’da gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

#2
Foto - Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Kuzey ışıkları nasıl oluşuyor? Kutup ışıkları, Dünya’nın manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Bu doğal ışıma hem Kuzey Kutbu çevresinde hem de Güney Kutbu çevresinde görülebiliyor. Kuzey enlemlerinde ortaya çıkan görüntü “aurora borealis” yani kuzey ışıkları olarak bilinirken, güneyde oluşan benzer olay “aurora australis” adıyla anılıyor.

#3
Foto - Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Kuzey ışıkları genellikle geceleri gözlemleniyor ve ağırlıklı olarak iyonosferde meydana geliyor. Bu doğa olayının en yaygın görüldüğü bölge 60 ile 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında yer alıyor. Bu sınır, kutup dairelerinin içine denk geliyor. Aurora borealis’in görülme ihtimali, kuzey manyetik kutbuna yaklaştıkça artıyor.

#4
Foto - Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Gökyüzündeki renkler neden değişiyor? Auroralarda görülen renkler, atmosferdeki atomların enerji değişimine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Oksijenin oluşturduğu ışımalar çoğunlukla yeşil ve kırmızı tonlarda görülürken, nitrojenin etkisi mavi ya da kırmızı olarak kendini gösterebiliyor.

#5
Foto - Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Yüksekliğe göre çarpışmaların sıklığı değiştiği için, renk geçişleri de auroranın en dikkat çekici özelliklerinden biri haline geliyor. Bu yüzden bazı geceler gökyüzü yeşilimsi bir parlaklıkla aydınlanırken, bazen de ufukta soluk kırmızı bir ışık fark edilebiliyor.

#6
Foto - Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Aurora olayları yalnızca yeryüzüne özgü değil. Benzer ışımalara farklı gezegenlerde de rastlanabildiği belirtiliyor. Manyetik alanın güçlü olduğu yerlerde ve karanlık sürenin daha uzun olduğu bölgelerde auroraların daha görünür hale geldiği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"
Gündem

Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!"

Suriye'nin kuzeyindeki işgal bölgelerinde terör örgütü SDG/PKK'ya destek amacıyla düzenlenen korsan gösterilerde, şirkin ve ihanetin boyutu ..
Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!
Gündem

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında batılı efendileri tarafından terk edilen terör baronlarının içine düştüğü ..
Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!"
Gündem

Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!"

Suriye sahasında dengeler baş döndürücü bir hızla değişirken, Kuzey Irak’tan terör örgütü PKK’yı köşeye sıkıştıran çok sert bir açıklama gel..
PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’
Gündem

PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’

Suriye sahasında Suriye ordusunun kararlı ilerleyişi ile yerle yeksan olan PKK-SDG şürekası, Avrupa’daki yandaşlarına "direniş" maskesi altı..
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz AĞIRALİOĞLU, katıldığı televizyon programında dış politikadan terörle mücadeleye kadar gündeme dair çarpıc..
Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer
Medya

Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer

Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar Altuğ isimli oyuncunun mini eteğinin parasızlıktan olmadığı ortaya çıktı. Altuğ, Bebek’teki lüks ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23