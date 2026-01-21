Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece

Polonya’nın Rudno kentinde gökyüzüne yansıyan kuzey ışıkları, gecenin karanlığına adeta başka bir dünyanın renklerini taşıdı. “Aurora borealis” olarak adlandırılan bu etkileyici doğa olayı, özellikle kuzey enlemlerde görülen ve kısa süreliğine bile izlendiğinde unutulması zor görüntüler bırakan bir ışıma olarak biliniyor. Gökyüzünde beliren yeşilimsi parıltılar, yer yer kırmızı tonlarla birleşirken, ortaya çıkan tablo Rudno’da gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.