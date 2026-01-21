Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!"

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG işgalindeki bölgelere yönelik başlattığı ve 44 saat süren kapsamlı operasyon, taraflar arasında varılan anlaşmayla sonuçlandı. Suriye hükümeti ile örgüt arasında, YPG'nin orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konularında mutabakata varıldı. Operasyonlar çerçevesinde orduya direniş göstermeye çalışan çok sayıda terörist yakalanırken, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'den sürecin seyrini etkileyecek önemli açıklamalar geldi.

PKK SURİYE'DEKİ KÜRTLERE YÜK OLDU

Bir televizyon kanalına röportaj veren Mesud Barzani, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığını sert bir dille eleştirdi. Örgütün bölgedeki Kürt halkı üzerinde bir yük haline geldiğini vurgulayan Barzani, PKK'nın Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirtti. Barzani, PKK'nın Suriye Kürtlerinin kendi geleceklerini tayin etme sürecinde engel teşkil ettiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNE BAHANE OLUYORLAR"

KDP lideri Barzani, örgütün bölgedeki varlığının yarattığı sorunlara dikkat çekerek şunları söyledi: "PKK'nın Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerine karar vermeleri hususunda onları rahat bırakma vakti gelmiştir. PKK artık onların işlerine karışmamalı ve Suriye'den çıkmalıdır. Varlıkları büyük bir sorun ve Türkiye'nin müdahale etmesine bahane oluyor. Yani PKK'nın varlığı Suriye Kürtleri için bir yük oldu"

BARZANİ VE ŞARA ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Öte yandan Mesud Barzani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şara'nın aramasıyla gerçekleşen görüşmede Suriye ve Halep'teki son siyasi gelişmeler ile sahadaki değişimler ele alındı. İki lider, istikrarın sağlanması ve karşılıklı koordinasyonun önemi üzerinde durdu.

KÜRTLERİN HAKLARI GARANTİ ALTINA ALINACAK

Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli bir unsuru olduğunu vurguladı. Şara, devletin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve sosyal haklarını, diğer bileşenlerle eşit ve ayrımcılık yapılmadan garanti etmeye tam anlamıyla bağlı olduğunu yineledi. Barzani ise bu yaklaşımı takdir ettiğini belirterek, tüm tarafları kapsayan ve herkesin eşit olduğu bir devlet yapısını desteklediğini iletti. Barzani ayrıca sosyal barışın korunması için istişare ve koordinasyonun devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.