  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi! Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü! Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu! 54 kişi gözaltına alındı Kaçak ilaç şebekesi çökertildi Vatandaşa müjde: 4 ay zam yok! Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat!
Aktüel Halk otobüsü eve daldı; büyük bir faciadan dönüldü CHP'li belediyeler her yerde aynı
Aktüel

Halk otobüsü eve daldı; büyük bir faciadan dönüldü CHP'li belediyeler her yerde aynı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi’nde, rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabildi. Evin ve otobüsün boş olması bir facianın önüne geçti.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi’nde, rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki tek katlı eve çarparak durabildi. Evin ve otobüsün boş olması bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak üzerinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 67 M 8009 plakalı halk otobüsü, rampadan aşağı indiği sırada iddiaya göre buzlu yolda kontrolden çıktı.

Hızla savrulan otobüs, yol kenarında bulunan tek katlı bir eve çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evde ve otobüste maddi hasar oluşurken, kaza sırasında evin ve otobüsün boş olması ve içeride büyük bir faciayı önledi.
Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı.

Otobüsün bölgeden kepçe yardımıyla kaldırılması için çalışma yapıldı.

Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı: 6 yaralı!
Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı: 6 yaralı!

Yerel

Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı: 6 yaralı!

İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını
İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını

Gündem

İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını

Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı
Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı

Gündem

Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı

İETT otobüsü otoparka dalmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İETT otobüsü otoparka dalmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

İETT otobüsü otoparka dalmıştı! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23