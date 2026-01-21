Türkiye Rusya'da konuşuluyor: Rusya'nın uzmanı bakın nasıl savundu..

Türkiye’de uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü oyuncuların gözaltına alınması, Rusya’daki bir televizyon kanalında tartışma konusu oldu. Rusya'nın uzmanı Yelena Suponina'nın mesajı bakın nasıl savundu!

Rossiya-1 TV kanalında ünlü sunucu Andrey Malahov, gözaltına alınanların Rusların çok sevdiği oyuncular olduğunu ve izleyicilerden konunun araştırılması için çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. Malahov, “Rus izleyiciler bu olayların ardından çok sevdikleri Türk dizilerinin akıbetinin ne olacağını merak ediyor. Biz de özel muhabirimiz Pavel Zorin’i İstanbul’a gönderdik. Pavel yeni döndü. Şimdi stüdyomuzda. Buyur Pavel, anlat gelişmeleri” diyerek sözü muhabire verdi.

Zorin, “Özellikle sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçi sayısı olan isimler gözaltına alındı. Bu isimler toplum üzerinde bir etkiye sahip. Belki de yetkililer bu nedenle tepkiler olabileceğinden endişe ediyor” dedi.

Malahov, Rusya’da “Çukur” ve “Kızılcık Şerbeti” dahil çok sayıda Türk dizisinin ilgiyle izlendiğini hatırlattı. Stüdyodaki bazı konuklar,“Çukur bizim evimiz, Yaman babamız!”, “Can Yaman’dan elinizi çekin!” ve “Doğukan Güngör gel damadım ol!” yazılı dövizler açtı.

Zorin’in sorularını yanıtlayan bir İstanbullu, “Yıldızların da kontrol edilmesinden yanayım. Onlar da bizim gibi insan. Dokunulmaz olduklarını asla düşünmesinler” dedi.

Bir vatandaş ise, “Elbette hepsini suçlamak doğru değil. Fakat sanatçıların imajı düzgün olmalı” diye konuştu.

Program konuğu Rusya Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Nikita Luşnikov, günümüzde uyuşturucu malzemelerin kolay ulaşılabilir olmasını sert sözlerle eleştirdi.

Konuk psikoloji uzmanı Anneta Orlova ise, “Bizde böyle bir vaka olduğunda hepimiz, özellikle kadınlar o ünlü kişiler için gözyaşı döker, üzülürüz. Fakat Türkiye’de durum farklı. Orada böyle vakalar söz konusu olduğunda o yıldızın ününe gölge düşüyor” dedi.

Rusya’nın önde gelen Orta Doğu uzmanlarından Yelena Suponina, “Türkiye’de böyle operasyonlar daha önce de yapıldı. Fakat belki bu tür geniş kapsamlısı ilk kez düzenleniyor. Sanatçılar da herkes gibi yasalara uymalı. Zengin, ünlü, yıldız.. Bunları anlıyoruz fakat onlar da bizim gibi insan, yasalara uymak zorundalar” dedi.



“Muhteşem Yüzyıl” dizisinin yıldız oyuncusu Halit Ergenç’in Gezi Parkı olaylarıyla nedeniyle “yalan tanıklık” suçundan yargılanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasını aldığını hatırlatan Suponina, “Yetkililer, ünlü bir oyuncu olmasını dikkate alarak kendisine ağır ceza vermedi. Türk dizilerini seviyorum. Merhamet içeren konular işliyorlar” diye konuştu.

Konuklardan Alisa Suporonova isimli genç sanatçı da, “Ben Türk dizileriyle terbiye aldım. Annem bana her zaman Türk dizilerini izlememi öğütler, o dizilerde vefasızlık, kalleşlik ve sırtından hançerleyen insanların anlatıldığını, benim de bir gün benzer şeylerin başıma gelebileceğini söylerdi. Türk dizileri bana hayatta çok şey öğretti” diye konuştu. (medyagunlugu)