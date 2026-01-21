Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar, meğerse 108 milyonu beğenmemiş! Mini etek, parasızlıktan değilmiş meğer
Eteğini bir türlü dizine indiremeyen Pınar Altuğ isimli oyuncunun mini eteğinin parasızlıktan olmadığı ortaya çıktı. Altuğ, Bebek’teki lüks dairesi için 108 milyonu beğenmedi.
‘Kokuşmuş mahalle’ olarak tabir edilen magazin camiasının pohpohladığı Pınar Altuğ’un Bebek’te bulunan deniz manzaralı dairesini elden çıkardığı konuşuluyordu.
Altuğ’un, daha önce satışa sunup alıcı çıkmayınca kiraya verdiği iddia edilen evi için 2,5 milyon dolar (yaklaşık 108 milyon TL) aldığı öne sürülmüştü.
"HAYIR, SATMADIK!"
Pınar Altuğ, Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak "Uydurulan haberlerde bugün" notunu düştü.
Pınar Altuğ şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı."
Bu açıklama ile günlerdir konuşulan "rekor satış" haberlerine son noktayı koyan Altuğ, mülkiyetin hâlâ kendilerinde olduğunu teyit etmiş oldu.
Gündem
Magazin dünyasında deprem! Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen'in yol arkadaşı hakkında şok iddia!