Arapgir’de fotoğraf çalıştayı

Yerel STK’lar Hibe Programı çerçevesinde Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi,Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü veTürkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonutarafından da desteklenen Come And Join Us/Gel Katıl Bize adlı AB projesi bünyesinde Ulusal Fotoğraf Çalıştayı düzenleniyor.

30 ilden 30 fotoğraf derneği temsilcisi ve Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinden Akademisyenler ve fotoğraf sanatçıları olmak üzere toplamda 80 kişinin katılacağı Ulusal Fotoğraf Çalıştayı Türkiye’de yapılan en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri olacak.

’’Sivil Toplum Örgütleri Olarak Fotoğraf Dernekleri’’ konulu Çalıştay’da fotoğraf derneklerinin işlevi, sorunları birçok alt başlık altında tartışılacak.

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, Arapgir’de yapılacak olan bu Çalıştay’ın Arapgir’e ve Malatya’ya değer katacağını söyledi. Çalıştay’da 20 bildirinin sunulacağını ve bunlarıntartışılaraksonuçlarının kitap halinde yayınlanacağını belirten Koordinatör Konuk, Çalıştay’ın 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacağını sözlerine ekledi.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan da,bu çalıştayı çok önemsediklerini ve Türkiye’nin birçok fotoğraf derneğine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya gibi büyük illerin de içerisinde bulunduğu toplamda 30 ilden 30 fotoğraf derneğine ulaştıklarını ve bu Çalıştaya davet ettiklerinisöyleyen Başkan İnan Orhan, güçlü sivil toplumu geliştirmek için bu tür organizasyonların Yerel Yönetimler tarafından da desteklenerek etkisinin artırılması gerektiğini söyledi.

Başkan İnan Orhan, Çalıştay için desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığına, Merkezi Finans ve İhale Birimine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonuna ve ev sahipliğinden dolayı Arapgir Belediyesine teşekkür etti.

Arapgir’in kültüre ve sanata önem veren Belediye Başkanı Cömertoğlu’da, "Yukarı Fırat Havzası’nın kapısı, insanlığın ilk izlerine rastlanan, tarihsel süreç içerisinde İpekyolu gibi ticari yolların geçtiği, köklü bir tarihe ve zengin bir kültür birikimine sahip, coğrafi işaretli ve tescilli iki ürünü olan ’Köhnü Üzümü’, ’Mor Reyhan’ı (ilk coğrafi işaretli bitki olma özelliği taşır) ile Arapgir yavaş şehir (Cittaslow) ağının bir üyesi olma yolunda da son aşamadadır.Tarihin bütün dönemlerinde önemli yeri olan ilçemiz hayata geçirilen projeler ile tarihteki ışıltılı günlerine yeniden göz kırpmaktadır.İlçemiz ile bütünleşen fotokamp Arapgir’in tüm yönlerinin kent hafızasına kazandırılmasına büyük katkılar sunuyor. Arapgir kültür varlıklarıyla keşfedilmeyi ve dünyaya açılacağı günleri beklemektedir. Tüm tarih, doğa ve kültürseverleri tarihi, doğası, kültürü ile her noktası bir adım sonrasına davet niteliği taşıyan Arapgir dört mevsim sizleri bekliyor" diye konuştu