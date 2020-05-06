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Arapça yayın yapan kanalda Türkiye'yi karalamaya çalışan Emre Uslu'ya şok

ABD merkezli Arapça yayın yapan Alhurra TV'ye katılıp Türkiye'yi karalamaya çalışan FETÖ'cü firari hain Emre Uslu'nun propagandası boşa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:36:00 - 2020-05-06 12:45:41
Arapça yayın yapan kanalda Türkiye'yi karalamaya çalışan Emre Uslu'ya şok

yeniakit.com.tr Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari hain Emre Uslu, ABD merkezli Arapça yayın yapan Alhurra TV'ye katılıp Türkiye'yi karalamaya çalıştı.

Propagandası boşa çıktı

Katıldığı programda, Türkiye'de basın özgürlüğü olduğu ve gazetecilerin tutuklanmadığının söylenilmesi üzerine propagandası boşa çıkan FETÖ'cü hain Uslu, "Türkiye'de yayın yapıyor olsaydınız beni bu yayına çıkaramazdınız, çıkarsanız tutuklanırdınız işte bu kadar basın özgür" dedi.

Vatana ihanet edenlerin tutuklandığını gizleyip, 'masum' gazetecilerin tutuklandığı algısı oluşturmaya çalışan Uslu, yurt dışında firari olarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Türkiye'de 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yapan Fetullahçı Terör Örgütü'nün mensubu hain Uslu, Türkiye aleyhine propaganda yapmaya devam ediyor.

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