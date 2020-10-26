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Dünya Arapça paylaştı! 'Ağzı kalabalık' Macron tutuştu
Dünya

Arapça paylaştı! 'Ağzı kalabalık' Macron tutuştu

İslam karşıtı skandal sözleriyle tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslüman ülkelerde Fransız mallarına yönelik yapılan boykot çağrıları üzerine tutuşarak sosyal medyadan üç dilde açıklamada bulundu. Arapça olarak da tweet atan Macron, sanki tartışmayı başlatan kendisi değilmiş gibi "Nefret söylemini kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:36:00 -
Arapça paylaştı! 'Ağzı kalabalık' Macron tutuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman dünyasını hedef alan küstah açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı başladı.

Super Haber'de yer alan haberlere göre Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa'yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı.

Sosyal medyadan Arapça ve İngilizce paylaşım

Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Arapça ve İngilizce paylaşım yaptı.

Macron Paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fransa'da 16 Ekim'de Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından, Fransız hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulundu. Macron ise cinayeti, "İslami terör" olarak niteledi.

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