İslam dünyasının heyecanla beklediği 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri için geri sayım başladı. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Kitap ve Kültür Günleri’nin bu yılki ana teması 'Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler' olacak. Etkinlikte İslâm dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı da hazır bulunarak hem ortak kültür ve bilgi mirasını paylaşacak hem de okuyucularla bir araya gelecek.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenenUluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde din ve dil kardeşliğinin pekiştirilmesi, ilim mirasının paylaşılması yine ön planda olacak. Bu yıl “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” temasıyla kitapseverlerle buluşmaya hazırlanan Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında on gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. T.C.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan etkinlik, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Hâşimî Yayınevi ortaklığında düzenleniyor.

Arapça Kitap ve Kültür Günleri, İslâm dünyasında var olan ilmî birikim ve ortak mirası ülkemizde bir araya getirerek Türkiye’nin çok daha iyi tanınmasını hedefliyor. Arapçanın ve ortak kültürümüzün önemine dikkat çekmeyi bir ideal haline getiriyor.

300’e Yakın İlim Adamı, Akademisyen ve Yayıncı ile 60’a Yakın Yayınevi Bu Etkinlikte Buluşacak

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da iddialı bir içerikle hazırlanan Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri için Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt’ten pek çok yayınevi ve yazar davet edildi. Türkiye’den ve İslâm ülkelerinden 60’a yakın yayınevinin kitapları bu fuarda kitapseverlerle buluşacak. Arapça Kitap ve Kültür Günleri, uluslararası bir fuar olmasının yanında, 300’e yakın ilim adamı ve akademisyenibir araya getirecek olmasıyla da büyük bir kültür şölenine dönüşüyor.Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Atatürk Dil, Kültür ve Tarih Kurumu Yayınları, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV) gibi kurumlar da bu büyük buluşmada yer alacak.