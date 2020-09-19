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Dünya Arap yazardan gündemi sarsacak Dahlan sözleri: Tanklarla gelip darbe yapacak
Dünya

Arap yazardan gündemi sarsacak Dahlan sözleri: Tanklarla gelip darbe yapacak

Filistinli yazar ve analizci Talal Ukel, BAE kuklası Muhammed Dahlan'ın Filistin'de başa geçeceğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 09:38:00 -
Arap yazardan gündemi sarsacak Dahlan sözleri: Tanklarla gelip darbe yapacak

Filistinli siyasetçi ve uzman isimler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin "truva atı" olarak bilinen Muhammed Dahlan ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Uzmanlar, Dahlan'ın silah zoru ile Filistin yönetimine el koyma girişiminde bulunacağını öne sürerek halkın bu dayatmaya kesinlikle karşı çıkacağını yazdı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, dün verdiği bir röportajda, ‘Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Dahlan’ı değiştirmek istiyoruz’ demişti.

Filistinli yazar ve analizci Talal Ukel ise 'Dahlan’ın Filistin’e tanklarla gelmesi uzak bir ihtimal değil ama sonra ne olacak? Filistin halkı onu kabul etmez. Kabul edeceklerini kesinlikle zannetmiyorum’ dedi.

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