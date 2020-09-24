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Aktüel Arap ve Avrupalı bakanlardan Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı
Aktüel

Arap ve Avrupalı bakanlardan Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:55:09 -
Arap ve Avrupalı bakanlardan Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Arap-Avrupalı Bakanlar Toplantısı'nda Filistin ile İsrail arasındaki ihtilafa son verme ve barış müzakerelerini sürdürme çağrısı yapıldı.

Ürdün devlet televizyonuna göre, Ürdün, Mısır, Fransa, Almanya Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda Orta Doğu barış süreci ele alındı. Bakanlar, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısında, Filistin ile İsrail ihtilafına son vermenin ve taraflar arasındaki ciddi müzakerelerin sürdürülmesinin önemi ve gerekliliği vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, ülkesinin "Filistinliler ve İsrailliler arasındaki görüşmelerdeki tıkanma" olarak nitelendirdiği durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "İsrail ile yapılan son normalleşme anlaşmalarının bölgede kalıcı bir barışa daha fazla destek sağlanmasının önünü açacağı" değerlendirmesinde bulundu ve kapsamlı barışın sağlanmasının önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İsrail'e, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak etme kararını durdurma çağrısı yaparak, bölgede istikrarın iki devletli çözüm yoluyla sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, "İsrail ile yapılan son anlaşmalar bölgede barışın hala mümkün olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.


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