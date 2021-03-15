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Dünya Arap ülkesinden Kosova'ya çok sert tepki
Dünya

Arap ülkesinden Kosova'ya çok sert tepki

ABD ve İsrail'in gazına gelerek Kudüs'te büyükelçilik açarak büyük bir skandala imza atan Kosova'ya tepkiler büyüyor. Arap ülkesi Ürdün, Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:54:00 -
Arap ülkesinden Kosova'ya çok sert tepki

Ürdün, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'ün yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm icraat ve kararlar, hukuki açıdan hükümsüz ve kanun dışıdır." ifadelerini kullandı.

Adil ve kapsamlı bir barışın iki devletli çözüm yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Fayiz, Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmasını kınadı.

Fayiz, Kosova'nın bu adımıyla uluslararası hukuku ve uluslararası kararları açık ve ciddi bir şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Kosova-İsrail ilişkileri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in ise Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.

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