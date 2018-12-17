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Arap ülkesinden Esed'e ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esed, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile bir görüşme yaptı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:23
Arap ülkesinden Esed'e ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esed, Suriye'nin başkenti Şam’da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ile bir araya geldi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

Şam'a giden Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esed ile görüştü.

"Suriye sorunlarla karşı karşıya olan ülkedir"

Suriye Haber Ajansı SANA da Beşir'in Şam'a çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu. SANA, ziyarete iliskin fotoğraflar da paylaştı.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Şam'a yaptığı ziyaret sırasında Beşir'in Esad'la görüşmesinde "Suriye sorunlarla karşı karşıya olan ülkedir, güçsüzleştirilmesi Arapların davalarının güçsüzleştirilmesi demektir." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Beşir ve Esad'ın birçok Arap ülkesinin yaşadığı şartlar ve krizlerin, ülkelerin egemenliğine saygı ve içişlerine müdahale etmeme üzerine yeni yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kıldığını vurguladıkları ifade edildi.

"Sudan tüm gayreti gösterecek"

Sudan'ın Suriye'nin yasal yönetimiyle istikrarı, güvenliği, toprak bütünlüğüne özen gösterdiği, meşru hükümeti ile ülke halkının tüm unsurlarıyla barışçıl diyaloğa önem verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Beşir'in "Suriye'nin Arap dünyasındaki yerini alana ve eski gücünü kazanana dek Sudan'ın elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söylediği" belirtildi.

Şam ziyaretinde Beşir'e Sudan Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Üsame Faysal eşlik etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:23
  1. Sudan
  2. Suriye
  3. Esed

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